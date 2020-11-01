Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste

Chuva no ES: árvore cai e atinge residência em Colatina

O caso aconteceu na manhã deste domingo (1º), no bairro São Silvano. Nas últimas horas, o munícipio foi um dos que registrou o maior volume de chuva em todo Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 15:12

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 15:12

Árvore cai e atinge residência em Colatina
Árvore cai e atinge residência em Colatina Crédito: Defesa Civil de Colatina
Uma árvore caiu e atingiu parte de uma casa, no bairro São Silvano, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na manhã deste domingo(1º), na Rua Hermes Batista. De acordo com a Defesa Civil, ninguém ficou ferido na ocorrência. Nas últimas horas a cidade registra um alto volume de chuva. 
Segundo a Defesa Civil,  não foi preciso  interditar o imóvel. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o corte da árvore na residência.
Árvore cai e atinge residência em Colatina
Árvore cai e atinge residência em Colatina Crédito: Defesa Civil de Colatina

CHUVA EM COLATINA

Colatina é uma das cidades do Estado com maior volume de chuva nas últimas horas. Segundo o boletim mais recente da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, divulgado às 11 horas, o município totalizou 48,1 mm de chuva em 24 horas.

Veja Também

ES tem previsão de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h neste domingo, 1º

Dia chuvoso: Saiba como dirigir com segurança quando tem água na pista

Após chuvas intensas, internauta registra imagens de rio em Castelo, no Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica
Dinheiro, real, moeda
Governo Lula projeta salário mínimo em R$ 1.717 em 2027
Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados