Chuva no ES: árvore cai e atinge residência em Colatina

Uma árvore caiu e atingiu parte de uma casa, no bairro São Silvano, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na manhã deste domingo(1º), na Rua Hermes Batista. De acordo com a Defesa Civil, ninguém ficou ferido na ocorrência. Nas últimas horas a cidade registra um alto volume de chuva.
Segundo a Defesa Civil, não foi preciso interditar o imóvel. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o corte da árvore na residência.
CHUVA EM COLATINA
Colatina é uma das cidades do Estado com maior volume de chuva nas últimas horas. Segundo o boletim mais recente da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, divulgado às 11 horas, o município totalizou 48,1 mm de chuva em 24 horas.