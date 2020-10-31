ES tem previsão de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h neste domingo, 1º

Nível do rio sobe e deixa Castelo em estado de alerta Crédito: Internautas

A chuva que atinge vários municípios do Estado não vai dar trégua neste domingo (1º), de acordo com previsões de institutos meteorológicos. O Inmet informa sobre chuvas intensas - entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia -, além de fortes ventos, entre 60 e 100 km/h em 44 municípios capixabas. Com isso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Segundo o Climatempo, o primeiro dia de novembro também será de chuva forte e volumosa e reforça o alerta sobre risco de inundações, transbordamento de córregos e rios e queda de barreiras por conta das rajadas de vento.

Já o boletim atualizado da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, divulgado no fim da tarde deste sábado (31) elevou o nível de classificação de "atenção" para o nível de "alerta", com possibilidade de inundações e deslizamentos em 16 cidades, com risco mais alto em Vargem Alta e Castelo, no Sul do Espírito Santo.

As últimas 24 horas foram de apreensão e prejuízos em várias cidades do Espírito Santo, principalmente nas da Região Sul. Vargem Alta (144 mm), Castelo (114.39 mm) e Cachoeiro de Itapemirim (106.81 mm) foram os municípios com maior volume de água em todo o Estado. Os números foram apresentados pela Defesa Civil Estadual no início da manhã deste sábado (31).

CONFIRA A SITUAÇÃO NOS MUNICÍPIOS MAIS AFETADOS

Chuva em Vargem Alta Crédito: Reprodução

Vargem Alta

O temporal que atingiu o município na manhã deste sábado (31) deixou algumas regiões embaixo d'água. Pelo registro feito pela prefeitura municipal, era possível ver que o rio próximo ao Centro, na Avenida José João Sartorio  também conhecida como Avenida Beira Rio  transbordou e destruiu pontes. Além de destruir a ponte, a chuva isolou comunidades do Morro do Sal e Vila Maria.

Segundo o boletim da Defesa Civil Estadual divulgado no final da tarde deste sábado (31), foram 144 mm de chuva nas últimas 24 horas. Entre as ocorrências registradas, informa o órgão estadual, a comunidade do Morro do Sal ficou com acesso bloqueado devido à cheia do rio, que subiu de nível, inundando as duas passagens para o local.

Uma pessoa ficou presa dentro de um veículo após atolar na lama, no bairro Jaciguá, e foi socorrida por populares. Na localidade, também houve queda de barreiras, obstruindo vias. Em Córrego Alto, uma ponte ficou danificada e, em Córrego do Ouro, a população enfrentou inundações.

Em Prosperidade, a população está isolada devido a uma ponte danificada. No centro, inundação causada pelo transbordo do Rio Novo causou alagamento de vias. O Rio Novo transbordou em alguns pontos, mas não atingiu nenhuma casa, até o momento.

Nível do rio sobe e deixa Castelo em estado de alerta Crédito: Internautas

Castelo

O acumulado de chuvas - 114.39 mm - elevou o nível do rio em dois metros acima do normal, deixando os moradores preocupados com uma possível enchente. Desde a madrugada, o órgão monitora o munícipio e orienta a população, que passou a manhã de sábado (31) levantando os móveis e retirando os carros das garagens.

Mais cedo também foi registrado um grande volume de água na Cachoeira do Furlan, localizada no interior do município. Anderson Furlan, morador da região, disse que o volume diminuiu, mas ainda continua muito forte, e ressalta que uma queda d'água dessa forma não era vista desde janeiro, quando a cidade foi atingida pela enchente.

Prédio onde restaurante funcionava, em Itapemirim, desabou devido à chuva Crédito: rede social

Itapemirim

Susto grande em Itapemirim, onde um restaurante e uma casa localizados na comunidade de Pedrinhos desmoronaram, por volta de 1h30 deste sábado (31). O prédio onde os dois imóveis ficavam foi completamente destruído, mas as quatro pessoas que estavam no local conseguiram se salvar.

Além do imóvel, o desabamento ainda destruiu dois veículos que estavam no local. A família, um casal e duas filhas, ficará abrigada na casa de parentes.

De acordo com o agente da Defesa Civil do município, Marlon Santos Mairins, a chuva arrancou a base do edifício onde o Recanto Caseiro funcionava, que fica embaixo da pista. "Ocorreu uma grande infiltração na estrutura do prédio. A base não comportou a quantidade de chuva", explicou.

Segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, atualizado às 17 horas deste sábado (31), apenas no município, no acumulado das últimas 24 horas, choveu o equivalente a 66.50 milímetros.

Chuva provocou a queda de árvore e a interdição de pontes em Rio Novo do Sul Crédito: Defesa Civil ES

Rio Novo do Sul

No município, duas pontes foram levadas no distrito de Princesa, próximo à divisa com Iconha, de acordo com a Defesa Civil estadual. A cidade teve o 4º maior acumulado de chuvas das últimas 24 horas, com 103,2 milímetros e está em risco moderado para movimento de massa e também para inundação.

Além disso, as vigas da ponte da comunidade de Rio Novo estão caindo, e o local foi interditado para a passagem de carros e motos. Já na localidade de Ribeirão caiu uma pequena barreira.

Vila Velha está dentre as cidades que se encontram em alerta de chuva forte Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Grande Vitória

Já na Grande Vitória, Vila Velha e Vitória são os municípios da Região Metropolitana em que mais choveu nas últimas 24h. E o total acumulado em ambas as cidades ultrapassa os 123.72 milímetros.

Em Cobilândia, em Vila Velha, onde tradicionalmente há registros de muito alagamento, a água não está escoando. As ruas estão intransitáveis. Além do bairro, o Centro de Vila Velha é outro local que está alagado.

Confira os maiores acumulados de chuva (em milímetros) nas últimas 24 horas registrados entre os municípios que possuem estação meteorológica do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden):