Chuva faz duas pontes serem interditadas em Rio Novo do Sul

Chuva provocou a queda de árvore e a interdição de pontes em Rio Novo do Sul Crédito: Defesa Civil ES

A chuva intensa registrada neste sábado (31), no município de Rio Novo do Sul , no Sul do Estado, fez com que duas pontes fossem levadas no distrito de Princesa, próximo a divisa com Iconha , de acordo com o boletim extraordinário da Defesa Civil estadual. A cidade teve o 4º maior acumulado de chuvas das últimas 24 horas, com 103,2 milímetros. Está em risco moderado para movimento de massa e também para inundação.

Segundo a prefeitura, o desvio da ponte de acesso à Concórdia, descendo por Vargem Alta que sai em Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul, foi arrancado. Ele havia caído na última enchente que ocorreu no início deste ano. Com isso, o local está sem passagem.

O órgão também detalhou que como as vigas da ponte da comunidade de Rio Novo estão caindo, o local foi interditado para a passagem de carros e motos. Além disso, na localidade de Ribeirão caiu uma pequena barreira.

Chuva provocou a queda de árvore e a interdição de pontes em Rio Novo do Sul Crédito: Defesa Civil ES

Já na localidade de Monte Alegre, uma árvore caiu na fiação, deixando alguns moradores sem energia. Também por conta das chuvas, a parede de uma casa do município desabou, e duas moradores foram levados para um abrigo, sem ferimentos.