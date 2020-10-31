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Região Sul

Chuva faz duas pontes serem interditadas em Rio Novo do Sul

Município teve o 4º maior acumulado de chuvas das últimas 24 horas, com 103,2 milímetros. Está em risco moderado para movimento de massa e também para inundação

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 19:20
Chuva provocou a queda de árvore e a interdição de pontes em Rio Novo do Sul
Chuva provocou a queda de árvore e a interdição de pontes em Rio Novo do Sul Crédito: Defesa Civil ES
A chuva intensa registrada neste sábado (31), no município de Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, fez com que duas pontes fossem levadas no distrito de Princesa, próximo a divisa com Iconha, de acordo com o boletim extraordinário da Defesa Civil estadual. A cidade teve o 4º maior acumulado de chuvas das últimas 24 horas, com 103,2 milímetros. Está em risco moderado para movimento de massa e também para inundação.
Segundo a prefeitura, o desvio da ponte de acesso à Concórdia, descendo por Vargem Alta que sai em Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul, foi arrancado. Ele havia caído na última enchente que ocorreu no início deste ano. Com isso, o local está sem passagem.
O órgão também detalhou que como as vigas da ponte da comunidade de Rio Novo estão caindo, o local foi interditado para a passagem de carros e motos. Além disso, na localidade de Ribeirão caiu uma pequena barreira.
Chuva provocou a queda de árvore e a interdição de pontes em Rio Novo do Sul
Chuva provocou a queda de árvore e a interdição de pontes em Rio Novo do Sul Crédito: Defesa Civil ES
Já na localidade de Monte Alegre, uma árvore caiu na fiação,  deixando alguns moradores sem energia. Também por conta das chuvas, a parede de uma casa do município desabou, e duas moradores foram levados para um abrigo, sem ferimentos.
(Com informações da TV Gazeta Sul)

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