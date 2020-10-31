Chuva faz duas pontes serem interditadas em Rio Novo do Sul

A chuva intensa registrada neste sábado (31), no município de Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, fez com que duas pontes fossem levadas no distrito de Princesa, próximo a divisa com Iconha, de acordo com o boletim extraordinário da Defesa Civil estadual. A cidade teve o 4º maior acumulado de chuvas das últimas 24 horas, com 103,2 milímetros. Está em risco moderado para movimento de massa e também para inundação.
Segundo a prefeitura, o desvio da ponte de acesso à Concórdia, descendo por Vargem Alta que sai em Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul, foi arrancado. Ele havia caído na última enchente que ocorreu no início deste ano. Com isso, o local está sem passagem.
O órgão também detalhou que como as vigas da ponte da comunidade de Rio Novo estão caindo, o local foi interditado para a passagem de carros e motos. Além disso, na localidade de Ribeirão caiu uma pequena barreira.
Já na localidade de Monte Alegre, uma árvore caiu na fiação, deixando alguns moradores sem energia. Também por conta das chuvas, a parede de uma casa do município desabou, e duas moradores foram levados para um abrigo, sem ferimentos.
(Com informações da TV Gazeta Sul)