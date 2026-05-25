Trabalhadores rurais são baleados após empurrão em bar de Linhares

Um grupo de trabalhadores rurais ficou ferido após ser baleado na sequência de uma discussão em um bar, na localidade de Chapadão das Palminhas, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no domingo (24). De acordo com a Polícia Militar, todas as vítimas são da Bahia e estavam no Estado para trabalhar na colheita de café. A confusão teria começado após um empurrão entre os envolvidos.





Uma das vítimas relatou à PM que o grupo estava em um bar quando uma mulher iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, ela teria feito ameaças e afirmado que chamaria o filho. Após o episódio, os trabalhadores deixaram o local e seguiram para outro estabelecimento.





No segundo bar, o grupo foi surpreendido por um suspeito que desceu de um carro branco e começou a atirar. Uma das vítimas foi atingida no pescoço, caiu no chão e fingiu estar morta. As demais foram perseguidas e baleadas à queima-roupa. Após os disparos, os suspeitos fugiram.





Todos os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Testemunhas relataram à polícia que, dentro do carro, também estavam outro indivíduo e a mulher envolvida na discussão inicial.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.