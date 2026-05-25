Bikes elétricas são destaque na produção, com mais de 20 mil unidades fabricadas em 2026 no Brasil

Com mais de 22 mil participantes de mais de 70 países, a edição de 2026 se tornou a maior de todos os tempos, sendo mais significativa no ano do centenário da Ducati (1926–2026) e representando o primeiro passo rumo à “World Ducati Week 2026”, programada para 3 a 5 de julho no Circuito Marco Simoncelli, em Misano.