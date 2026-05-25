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Mobilidade elétrica

Bikes elétricas são destaque na produção, com mais de 20 mil unidades fabricadas em 2026 no Brasil

Os modelos de bicicleta movidas a bateria foram o destaque do quarto mês de 2026, consolidando-se como a segunda categoria mais produzida

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 10:38

Públicado em 

25 mai 2026 às 10:38
Agência Flashmotors

Colunista

Agência Flashmotors

produção de bicicletas no PIM
produção de bicicletas no PIM Divulgação

A indústria de bicicletas instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziu 27.639 unidades em abril. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o volume representa queda de 13,9% na comparação com março.

A retração é reflexo dos dois dias úteis a menos ocorridos em abril, que impactou o ritmo de produção das fabricantes. Os modelos elétricos foram o destaque do quarto mês de 2026, consolidando-se como a segunda categoria mais produzida, com 6.768 unidades.

 No acumulado do primeiro quadrimestre, a produção totalizou 102.904 unidades, resultado 13,2% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. No ranking do primeiro quadrimestre, a bicicleta elétrica ocupou a terceira posição, com 20.385 unidades produzidas. Em primeiro, ficou a Mountain Bike (MTB), com 37.790 bicicletas, seguida pela Urbana/Lazer, com 22.589 unidades.  

Triumph Motorcycles promove nova ofensiva comercial

Triumph Scrambler
A campanha contempla motocicletas das linhas 400 cc, Tiger, Bonneville, Rocket 3 e família 660, Divulgação

A Triumph Motorcycles Brasil está promovendo este mês uma nova ofensiva comercial com condições especiais de financiamento, parcelas reduzidas, revisões com preços promocionais, supervalorização de seminovas e vantagens exclusivas em diferentes modelos do portfólio.

Válida em toda a rede de concessionárias do país, a campanha contempla motocicletas das linhas 400 cc, Tiger, Bonneville, Rocket 3 e família 660, além de destacar lançamentos recentes e novas configurações que fortalecem a presença da marca no segmento premium. 

Entre os modelos com taxa zero, estão a Tiger 1200 Black Edition, a Scrambler 400 X, a Scrambler 400 XC e a Rocket 3, todas com 60% de entrada e saldo em 24 parcelas. Já o benefício de IPVA 2026 gratuito é exclusivo para a linha Scrambler 400 cc.

União no centenário

100 da Ducati
No Brasil, a edição deste ano do “We Ride As One” foi marcada por fotos como a formação do número “100” na entrada do Museu do Ipiranga, Divulgação

No dia 9 de maio, a comunidade Ducati se reuniu para a quinta edição do “We Ride As One” (“andamos como um só”), evento mundial que a cada ano reúne milhares de “ducatisti” para celebrar sua paixão pelas vermelhas de Borgo Panigale.

Com mais de 22 mil participantes de mais de 70 países, a edição de 2026 se tornou a maior de todos os tempos, sendo mais significativa no ano do centenário da Ducati (1926–2026) e representando o primeiro passo rumo à “World Ducati Week 2026”, programada para 3 a 5 de julho no Circuito Marco Simoncelli, em Misano.

O carismático Simoncelli, ou “Urso do Cabelo Duro” devido a sua vasta cabeleira, foi piloto da MotoGP. Ele morreu em um terrível acidente durante a etapa da Malásia de 2011, no circuito de Sepang, com apenas 24 anos.

No Brasil, a edição deste ano do “We Ride As One” foi marcada por fotos como a formação do número “100” na entrada do Museu do Ipiranga, localizado na cidade de São Paulo, e de “ducatisti” no Monumento aos Pracinhas com o Pão de Açúcar ao fundo, no Rio. 

Conscientização

Yamaha Maio Amarelo
A Yamaha ampliou o alcance de suas ações educativas sobre segurança viária Divulgação

Com o crescimento do uso da motocicleta nos deslocamentos urbanos e nas atividades profissionais, as iniciativas voltadas à convivência segura no trânsito ganham cada vez mais relevância no Brasil. Segundo dados divulgados pela Fenabrave, os emplacamentos de motocicletas avançaram 19,1% no primeiro quadrimestre de 2026.

Nesse contexto, a Yamaha ampliou o alcance de suas ações educativas sobre segurança viária, chegando, somente em 2025, a mais de 35 mil pessoas por meio de treinamentos, palestras, atividades práticas e conteúdos voltados à condução segura.

As iniciativas fazem parte do “Yamaha Riding Academy” (YRA), programa global da marca presente no Brasil desde 1994, que atua no treinamento de motociclistas e na disseminação de boas práticas de condução. Atualmente, a Yamaha conta com mais de 120 instrutores em diferentes regiões do país, levando orientação e capacitação por meio de concessionárias e ações de autoridades locais

Durante o Maio Amarel”, movimento internacional de conscientização para redução de sinistros de trânsito, a Yamaha aumentou a participação em atividades em parceria com a Abraciclo, prefeituras e autoridades de trânsito. 

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