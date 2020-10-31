AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Chuva

Vídeos mostram força da água em Vargem Alta após temporal

Imagens enviadas pela prefeitura revelam que a chuva destruiu pontes e isolou comunidades.  Cidade já havia sido fortemente atingida pelas chuvas de janeiro

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 12:36
Chuva em Vargem Alta
Chuva em Vargem Alta Crédito: Reprodução
A chuva que atingiu a região de Vargem Alta, no Espírito Santo, na manhã deste sábado (31), deixou algumas regiões embaixo d'água. Há nove meses, a cidade já havia sido fortemente atingida pelos temporais de janeiro. Pelo registro feito pela prefeitura municipal, é possível ver que o rio próximo ao Centro, na Avenida José João Sartorio  também conhecida como Avenida Beira Rio  transbordou e destruiu pontes.
A ponte, que também fica próxima ao Parque de Exposição, já havia sido destruída pela enchente no mês de janeiro, segundo a prefeitura de Vargem Alta. Além de destruir a ponte com a força da água, a chuva isolou comunidades do Morro do Sal e Vila Maria, como mostram as imagens. A comunidade do Morro do Sal, nas chuvas do início do ano, já havia sido devastada.

COMUNIDADES

De acordo com informações da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Comdec), a comunidade do Morro do Sal estava sem acesso, visto que a cheia do rio inundou as duas passagens do local.
No Centro, a inundação do Rio Novo causou alagamento de vias.
Em Córrego Alto e Prosperidade, também não há acesso devido a ponte estar danificada. Assim como em Córrego do Ouro, uma vez que a inundação impediu a passagem dos veículos.
Já no bairro Jaciguá, uma pessoa ficou presa dentro de um veículo após atolar sobre a lama. No entanto, foi socorrida por populares. O local também está sem acesso, já que há entulho obstruindo vias.

DEFESA CIVIL

Embora a chuva tenha atingido muitas comunidades de Vargem Alta, a Defesa Civil Municipal informa que não há pessoas desabrigadas ou desalojadas. "O Rio Novo transbordou em alguns pontos, mas não atingiu nenhuma casa, até o momento", comunica.
A prefeitura informou que máquinas estão sendo encaminhadas para liberar o acesso no Morro do Sal. E a Defesa Civil está monitorando os locais afetados.

Veja Também

Instituto emite alerta vermelho para chuva em 37 cidades do ES

Institutos elevam nível de atenção para chuvas intensas em todo o ES

Tradição mantida? Previsão é de chuva para o feriado de Finados no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A demora na solução de conflitos tributários gera insegurança jurídica e aumenta os custos para empresas e governo
O Brasil reformou os impostos. Agora, precisa reformar os conflitos tributários
Imagem de destaque
Smartmatic: o que é a empresa venezuelana citada em discurso de Flávio Bolsonaro e qual a relação dela com o Brasil
A atividade integram as obras de duplicação da rodovia
BR 101 em Ibiraçu terá interdição total por até duas horas para detonação de rochas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados