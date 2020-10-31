Vídeos mostram força da água em Vargem Alta após temporal

A chuva que atingiu a região de Vargem Alta, no Espírito Santo, na manhã deste sábado (31), deixou algumas regiões embaixo d'água. Há nove meses, a cidade já havia sido fortemente atingida pelos temporais de janeiro. Pelo registro feito pela prefeitura municipal, é possível ver que o rio próximo ao Centro, na Avenida José João Sartorio também conhecida como Avenida Beira Rio transbordou e destruiu pontes.
A ponte, que também fica próxima ao Parque de Exposição, já havia sido destruída pela enchente no mês de janeiro, segundo a prefeitura de Vargem Alta. Além de destruir a ponte com a força da água, a chuva isolou comunidades do Morro do Sal e Vila Maria, como mostram as imagens. A comunidade do Morro do Sal, nas chuvas do início do ano, já havia sido devastada.
COMUNIDADES
De acordo com informações da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Comdec), a comunidade do Morro do Sal estava sem acesso, visto que a cheia do rio inundou as duas passagens do local.
No Centro, a inundação do Rio Novo causou alagamento de vias.
Em Córrego Alto e Prosperidade, também não há acesso devido a ponte estar danificada. Assim como em Córrego do Ouro, uma vez que a inundação impediu a passagem dos veículos.
Já no bairro Jaciguá, uma pessoa ficou presa dentro de um veículo após atolar sobre a lama. No entanto, foi socorrida por populares. O local também está sem acesso, já que há entulho obstruindo vias.
DEFESA CIVIL
Embora a chuva tenha atingido muitas comunidades de Vargem Alta, a Defesa Civil Municipal informa que não há pessoas desabrigadas ou desalojadas. "O Rio Novo transbordou em alguns pontos, mas não atingiu nenhuma casa, até o momento", comunica.
A prefeitura informou que máquinas estão sendo encaminhadas para liberar o acesso no Morro do Sal. E a Defesa Civil está monitorando os locais afetados.