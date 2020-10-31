Vídeos mostram força da água em Vargem Alta após temporal

Chuva em Vargem Alta Crédito: Reprodução

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COMUNIDADES

De acordo com informações da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Comdec), a comunidade do Morro do Sal estava sem acesso, visto que a cheia do rio inundou as duas passagens do local.

No Centro, a inundação do Rio Novo causou alagamento de vias.

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Em Córrego Alto e Prosperidade, também não há acesso devido a ponte estar danificada. Assim como em Córrego do Ouro, uma vez que a inundação impediu a passagem dos veículos.

Já no bairro Jaciguá, uma pessoa ficou presa dentro de um veículo após atolar sobre a lama. No entanto, foi socorrida por populares. O local também está sem acesso, já que há entulho obstruindo vias.

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DEFESA CIVIL

Embora a chuva tenha atingido muitas comunidades de Vargem Alta, a Defesa Civil Municipal informa que não há pessoas desabrigadas ou desalojadas. "O Rio Novo transbordou em alguns pontos, mas não atingiu nenhuma casa, até o momento", comunica.