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Sul do ES

Chuva destrói pontes e isola comunidades em Vargem Alta

A cidade registrou, segundo boletim da Defesa Civil Estadual, 185.20 mm de chuva nas últimas 24 horas. Há registro de ocorrências de pontes destruídas e comunidades que ficaram isoladas

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 10:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 10:46
Chuva em Vargem Alta
Imagens da cheia provocada pela chuva em Vargem Alta Crédito: Reprodução
As chuvas das últimas 24 horas trouxeram prejuízos à cidade de Vargem Alta, no Sul do Estado. Segundo a Defesa Civil Estadual, foram 185 mm de chuva. Entre as ocorrências registradas, informa o órgão estadual, a comunidade do Morro do Sal ficou com acesso bloqueado devido à cheia do rio, que subiu de nível, inundando as duas passagens para o local.

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No bairro Jaciguá, uma pessoa ficou presa dentro de um veículo após atolar sobre a lama. Ela foi socorrida por populares. Em Córrego Alto, uma ponte ficou danificada, e em Córrego do Ouro dificuldade de acesso da população devido às inundações. 
OUTRAS OCORRÊNCIAS EM VARGEM ALTA
Água da chuva alagou comunidades em Vargem Alta
O rio transbordou na avenida José João Sartório, conhecida como Avenida Beira-Rio, próximo ao Parque de Exposição Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vargem Alta
Em Prosperidade, população está isolada devido a uma ponte danificada. Em Jaciguá, os moradores também estão sem acesso devido a movimentos de massa que obstruíram vias. No centro, inundação causada pelo transbordo do Rio Novo causou alagamento de vias.
Segundo informações da TV Gazeta Sul, nesta manhã, não há informações sobre desabrigados ou desalojados na cidade. Máquinas estão sendo encaminhadas para a localidade de Morro do Sal para liberar o acesso da população. O Rio Novo transbordou em alguns pontos, mas não atingiu nenhuma casa, até o momento. 

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