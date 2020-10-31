Chuva destrói pontes e isola comunidades em Vargem Alta

Imagens da cheia provocada pela chuva em Vargem Alta Crédito: Reprodução

Defesa Civil Estadual, foram 185 mm de chuva. Entre as ocorrências registradas, informa o órgão estadual, a comunidade do Morro do Sal ficou com acesso bloqueado devido à cheia do rio, que subiu de nível, inundando as duas passagens para o local. As chuvas das últimas 24 horas trouxeram prejuízos à cidade de Vargem Alta , no Sul do Estado. Segundo a, foram 185 mm de chuva. Entre as ocorrências registradas, informa o órgão estadual, a comunidade do Morro do Sal ficou com acesso bloqueado devido à cheia do rio, que subiu de nível, inundando as duas passagens para o local.

No bairro Jaciguá, uma pessoa ficou presa dentro de um veículo após atolar sobre a lama. Ela foi socorrida por populares. Em Córrego Alto, uma ponte ficou danificada, e em Córrego do Ouro dificuldade de acesso da população devido às inundações.

OUTRAS OCORRÊNCIAS EM VARGEM ALTA

O rio transbordou na avenida José João Sartório, conhecida como Avenida Beira-Rio, próximo ao Parque de Exposição Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vargem Alta

Em Prosperidade, população está isolada devido a uma ponte danificada. Em Jaciguá, os moradores também estão sem acesso devido a movimentos de massa que obstruíram vias. No centro, inundação causada pelo transbordo do Rio Novo causou alagamento de vias.