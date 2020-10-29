Muniz Freire registra chuva de granizo em comunidades do interior

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O autor da gravação é Márcio Cunha, que mora na comunidade de Amorim e registrou a queda das pequenas pedras de gelo no telhado de casa. Ele relatou que ventou e choveu forte no local, que fica há 9 quilômetros da sede.

Outro lugar que teve registro de queda de granizo foi o distrito de Vieira Machado. Segundo o coordenador da Defesa Civil, a chuva começou por volta das 14h40 e durou quase uma hora, indo até às 15h30. Na sede não choveu nada. Hoje e ontem fez muito calor na cidade e estamos em atenção, pois a previsão de chuva nos próximos dias. A atenção maior é para o risco de deslizamentos, disse Marciano Salvador Areias.