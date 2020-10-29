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Região do Caparaó

Muniz Freire registra chuva de granizo em comunidades do interior

Pelo menos duas localidades na zona rural do município registraram chuva de granizo por quase uma hora na tarde desta quinta-feira (29), de acordo com a Defesa Civil municipal

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 18:00
Muniz Freire registra chuva de granizo
Muniz Freire registra chuva de granizo Crédito: Reprodução/ Márcio Cunha
O município de Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo, registrou chuva de granizo na tarde desta quinta-feira (29). Segundo o coordenador da Defesa Civil da cidade, Marciano Salvador Areias, choveu por quase uma hora, mas não houve prejuízos aos moradores da região. Um morador registrou imagens da chuva de granizo. Veja o vídeo:
O autor da gravação é Márcio Cunha, que mora na comunidade de Amorim e registrou a queda das pequenas pedras de gelo no telhado de casa. Ele relatou que ventou e choveu forte no local, que fica há 9 quilômetros da sede.
Outro lugar que teve registro de queda de granizo foi o distrito de Vieira Machado. Segundo o coordenador da Defesa Civil, a chuva começou por volta das 14h40 e durou quase uma hora, indo até às 15h30. Na sede não choveu nada. Hoje e ontem fez muito calor na cidade e estamos em atenção, pois a previsão de chuva nos próximos dias. A atenção maior é para o risco de deslizamentos, disse Marciano Salvador Areias.

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