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Feriadão de Finados

Frentes frias vão trazer chuva forte de volta ao ES no fim de semana

Duas frentes frias que se formam na região Sudeste vão deixar o tempo instável novamente no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 06:59

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 06:59

Chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
O fim de semana que antecede ao Dia de Finados deve ser de chuva forte em boa parte do Espírito Santo. Depois do ciclone subtropical que se formou no Estado e recebeu o nome de Mani (deusa indígena), duas frentes frias vão deixar o tempo instável novamente nos municípios capixabas.
Segundo o Climatempo, a primeira frente fria vai avançar para o litoral da Região Sudeste já nesta terça-feira (27) e vai se juntar com o ciclone subtropical que se forma na costa do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Esse sistema deve ficar quase parado perto do Espírito Santo até quinta-feira (29). Essa frente fria começa a enfraquecer e se afastar aos poucos na próxima sexta-feira (30), mas entre quinta e sexta um outro fenômeno do tipo avança rapidamente do Sul para o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil.
De acordo com o Climatempo, por causa da passagem dessas duas frentes frias, parte do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte do Brasil terão muitas nuvens de chuva no fim de semana prolongado.

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O Espírito Santo e partes de Minas Gerais e do Rio de Janeiro têm risco de chuva forte no sábado (31). No domingo (01), também tem previsão de chuva com mais intensidade no Norte do Espírito Santo, além do Norte de Minas Gerais. Nas regiões Serrana, Sul e Grande Vitória, deve chover fraco, de acordo com o Climatempo. Já no feriado de 2 de novembro, o sol deve aparecer em todo o Espírito Santo, mas ainda pode chover com fraca intensidade.

FERIADÃO PROLONGADO

Na Grande Vitória, servidores municipais de Vitória, Cariacica e Vila Velha vão ganhar um descanso ainda mais prolongado. As prefeituras desses municípios transferiram o ponto facultativo do Dia do Servidor de quarta-feira (28) para a próxima sexta, emendando com o fim de semana e o feriado de Finados.
Já o governo do Estado decidiu manter o ponto facultativo na quarta-feira (28) mesmo e afirmou que tomou a decisão para evitar aglomerações por conta da Covid-19.

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