Instituto climático emite novo 'alerta vermelho' para chuvas no ES

Á área em vermelho no mapa indica as regiões com chances de chuvas fortes e acumulado de chuva Crédito: Reprodução/Inpe

Choveu muito e deve seguir assim pelo menos até a próxima segunda-feira (26) em todas as regiões do Espírito Santo. Nos últimos dias, algumas cidades do Estado já registraram volume pluviométrico acima dos 100 milímetros em um curto intervalo de tempo.

Com o acumulado de chuva crescente, eleva-se também o risco de deslizamentos de terra, queda de barreiras e outro acidentes geológicos como o ocorrido no Centro de Vitória, na noite deste sábado (24), onde uma pedra rolou sobre uma casa na região da Gruta da Onça , ferindo uma criança.

Devido ao cenário sem alterações climáticas e o céu carregado, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, emitiu um novo alerta para o Estado com validade até a manhã desta segunda, por volta das 9h. Até lá, podem ocorrer muitos aguaceiros.

Na área destacada (em vermelho), no período entre o domingo e a segunda-feira será de tempo instável com chuvas de moderada a forte intensidade e que resultarão em acumulados elevados. Destaca-se que na maior parte dos municípios a precipitação acumulada será superior a 50 mm sobre áreas já atingidas por chuvas fortes, o que poderá elevar os riscos à população. Pontualmente, os acumulados nas próximas 24 horas poderão ser superiores a 100 mm.

O tempo segue carregado e com grande probabilidade de chover forte no Estado até a próxima segunda-feira (26) Crédito: Fernando Madeira

As cidades compreendidas nas regiões Metropolitana, Serrana, Norte e Nordeste podem ser as mais castigadas pelos temporais. Ainda assim, os municípios ao Sul e Caparaó também devem ficar em alerta.

AVISO COMPARTILHADO

Outro órgão de monitoramento climático com aviso vigente para o Estado é Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, que por meio do Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos Para o Sul da América do Sul, o Alert-AS, emitiu o alerta de "perigo" - a segunda maior classificação de risco, atrás apenas de grande perigo - para a região citada anteriormente no informativo do Inpe.

Ciclone subtropical Mani pode se formar e causar chuvas fortes no ES Crédito: Windy

65 km/h na presente data. Há também alerta para vendaval neste domingo em todo o litoral capixaba. Vale destacar que as condições de clima sobre o Espírito Santo e também no mar capixaba favorecem a f ormação de um ciclone subtropical, que pode ser consolidada neste domingo . A Marinha do Brasil, inclusive, alerta para a possibilidade de ventos de aténa presente data. Há também alerta para vendaval neste domingo em todo o litoral capixaba.