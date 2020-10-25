Prédios são interditados em local onde pedra rolou e deixou criança ferida em Vitória

Prédios atingidos por deslizamento de terra foram interditados na Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória Crédito: Leitor

O deslizamento de terra junto com a pedra atingiu um quarto, cozinha e área de serviço. O menino, de seis anos, chegou a ser soterrado, foi retirado dos escombros com ajuda de vizinhos e socorrido pela Guarda Municipal. As outras pessoas que estavam na casa não se feriram gravemente. De acordo com a Defesa Civil Estadual, todas estão bem.

No outro prédio, os andares atingidos foram os últimos - o terceiro e o quarto. Segundo a Defesa Civil municipal, havia seis pessoas nesses andares e ninguém sofreu ferimentos. Neste domingo (25), moradores que saíram às pressas retornaram para buscar roupas e comida, já que o local está interditado e eles não têm como permanecer no imóvel.

Os dois prédios interditados são vizinhos de outros imóveis na rua Barão de Monjardim. Apesar da proximidade, a Defesa Civil de Vitória afirmou à reportagem da TV Gazeta, que pelo menos por enquanto, só há necessidade de interdição dos prédios que foram atingidos pelo deslizamento de terra no sábado (24).