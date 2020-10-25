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Prédios são interditados em local onde pedra rolou e deixou criança ferida em Vitória

Imóveis ficam em local onde pedra rolou e houve deslizamento de terra na Rua Barão de Monjardim, no Centro. A criança socorrida passa bem, segundo a Defesa Civil Estadual. Nenhum outro morador ficou ferido.

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 13:42
Deslizamento atingiu um prédio no final da rua Barão de Monjardim, em Vitória
Prédios atingidos por deslizamento de terra foram interditados na Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória Crédito: Leitor
A Defesa Civil de Vitória interditou dois imóveis após uma pedra rolar sobre um deles e deixar uma criança ferida na noite deste sábado (24) na Rua Barão de Monjardim, no Centro. As equipes estiveram no local na manhã deste domingo (25) realizando vistorias e outros trabalhos na região.
O deslizamento de terra junto com a pedra atingiu um quarto, cozinha e área de serviço. O menino, de seis anos, chegou a ser soterrado, foi retirado dos escombros com ajuda de vizinhos e socorrido pela Guarda Municipal. As outras pessoas que estavam na casa não se feriram gravemente. De acordo com a Defesa Civil Estadual, todas estão bem.

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No outro prédio, os andares atingidos foram os últimos - o terceiro e o quarto. Segundo a Defesa Civil municipal, havia seis pessoas nesses andares e ninguém sofreu ferimentos. Neste domingo (25), moradores que saíram às pressas retornaram para buscar roupas e comida, já que o local está interditado e eles não têm como permanecer no imóvel.
Os dois prédios interditados são vizinhos de outros imóveis na rua Barão de Monjardim. Apesar da proximidade, a Defesa Civil de Vitória afirmou à reportagem da TV Gazeta, que pelo menos por enquanto, só há necessidade de interdição dos prédios que foram atingidos pelo deslizamento de terra no sábado (24).
Com informações de Poliana Alvarenga, da TV Gazeta

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