Chuva: mais de 300 mil pessoas moram em áreas de risco geológico no Espírito Santo

Os moradores residentes nas áreas de encostas e morros correm mais riscos com deslizamentos e outras movimentações de terra Crédito: Fernando Madeira

O Espírito Santo é um dos Estados brasileiros com 100% do território mapeado pelo Serviço Geológico do Brasil. Desta forma, todas as regiões de risco geológico dos 78 municípios capixabas estão catalogadas. A entrega dos últimos mapeamentos foi realizada no primeiro semestre de 2020 referente aos municípios de Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Marechal Floriano, Afonso Cláudio, Mimoso do Sul e Rio Novo do Sul.

O detalhamento deste levantamento, iniciado em 2012 e finalizado em 2019, com o apoio da Defesa Civil Estadual e também dos municípios, apontam que cerca de 317 mil pessoas vivem em mais de 70.990 moradias localizadas em aproximadamente 1.060 setores de risco geológico, segundo o mapeamento do SGB-CPRM.

Your browser does not support the audio element. Chuvas no ES - mais de 300 mil pessoas moram em áreas de risco geológico no Espírito Santo

O Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) realiza desde 2012 o trabalho de setorização das áreas de risco geológico do país. Desde então, até 2020, mais de 1600 municípios do país já foram mapeados. Este trabalho é realizado Departamento de Gestão Territorial (Deget) do SGB, por meio da Divisão de Geologia Aplicada (Digeap), e busca identificar e caracterizar atributos do meio físico em relação ao risco geológico.

Em função dos indícios observados em campo, o grau de risco pode ser classificado em baixo, médio, alto ou muito alto, sendo os dois últimos os objetos principais do projeto. A setorização é uma ação de extrema importância, pois orienta a tomada de decisões dos órgãos estaduais e municipais para reduzir os danos materiais e perdas de vidas humanas em eventuais deslizamentos, escorregamentos, erosões diversas, assoreamentos ou inundações. Tanto a Defesa Civil Estadual como as municipais possuem os relatórios respectivos do Estado e das cidades.

APRIMORAMENTO

No mês de setembro, o SGB capacitou 163 profissionais que atuam nas Defesas Civis Estadual e Municipal, Corpo de Bombeiros, funcionários de prefeituras e voluntários, incluindo representantes capixabas. A capacitação foi realizada na modalidade de Educação a Distância e teve o objetivo de aprimorar o conhecimento técnico dos agentes para as atividades de percepção e mapeamento de áreas de risco geológico.