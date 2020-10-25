Cidades registram mais de 100mm de chuva em 24 horas no ES

Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Além de Rio Bananal, Governador Lindenberg e Aracruz, outras cidades também registrado um acumulado significativo de chuvas, registrado pela Defesa Civil Estadual. Confira a lista completa:

Município (mm de chuva em 24h) Gov. Lindemberg (115.26)

Rio Bananal (117.4)

Aracruz (101.99)

Serra (91,69)

Marilândia (88.00)

Ponto Belo (78.6)

Ibiraçu (77.55)

João Neiva (77.55)

Fundão (76.85)

Vitória (67.16)

Vila Velha (65,96)

Cariacica (63,01)

Viana (61.06)

Santa Leopoldina (61.00)

Santa Teresa (57.87)

São Domingos do Norte (57.69)

São Roque do Canaã (50.53)

Colatina (49.26)

Linhares (46.60)

Laranja da Terra (41.57)

Afonso Claudio (40.95)

Ecoporanga (39,00)

Marechal Floriano (36.80)

Bom Jesus do Norte (36.40)

Domingos Martins (32.62)

Nova Venécia (30.94)

ENTENDA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DO VOLUME

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

RISCO DE MOVIMENTO DE MASSA

Além disso, quatro cidades estão com risco alto de movimento de massa: Fundão, Ibiraçu, Serra e Aracruz. Outros 20 municípios também estão com risco de movimento de massa, mas em nível moderado. São eles: Ecoporanga, Gov. Lindenberg, Marilândia, João Neiva, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Cariacica, Viana, Vila Velha, Vitória, São Domingos do Norte, Colatina, Afonso Cláudio, Santa Teresa, São Roque do Canaã, Pancas, Barra de São Francisco, Montanha, Linhares e Nova Venécia.

OCORRÊNCIAS

Vitória, A Defesa Civil também informou as ocorrências que foram registradas por conta da chuva em todo o Estado. Em além da casa atingida por uma pedra que rolou de um morro no Centro da cidade , houve o rolamento de um bloco rochoso no bairro Santa Martha, que interditou parcialmente a Avenida Maruípe na noite deste sábado (24).

Em Viana, também neste sábado (24), houve a queda de um muro de contenção próximo a uma residência no bairro Bom Pastor. Uma edificação precisou ser interditada e uma pessoa foi desalojada. Houve também um deslizamento de terra próximo a uma residência no bairro Primavera. Um imóvel foi interditado e duas pessoas desalojadas.

Deslizamento atingiu um prédio no final da rua Barão de Monjardim, em Vitória Crédito: Leitor

Em Aracruz, foram informados pontos de alagamento de ruas em Barra do Riacho neste sábado (24). Em Barra de São Francisco, a queda de uma árvore interditou parte da estrada no distrito de Cachoeirinha também neste sábado, mas a pista já foi liberada.

Em Colatina, parte da rua São Braz, no bairro Perpétuo Socorro, foi danificada devido problemas com a drenagem neste sábado (24). A tubulação rompeu, danificando o calçamento.