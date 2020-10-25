Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Cidades registram mais de 100mm de chuva em 24 horas no ES

Rio Bananal (117mm), Governador Lindenberg (115mm) e Aracruz (101mm) foram as cidades com o maior volume de chuva em todo o Estado desde o sábado (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 08:57

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 08:57

Chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Três municípios do ES registraram um acumulado de mais de 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, de acordo com a Defesa Civil Estadual. Rio Bananal (117mm), Governador Lindenberg (115mm) e Aracruz (101mm) foram as cidades com o maior volume de chuva em todo o Estado. Os números foram apresentados na manhã deste domingo (25). Só para efeito de comparação, a média histórica de chuvas na Capital capixaba para todo o mês de outubro é de 122,7 milímetros. O órgão estadual está em Alerta, o penúltimo nível do Plano de Emprego de ações, atrás apenas do Alerta máximo.

Veja Também

Marinha alerta para ventos fortes e ondas de até 4 metros na costa do ES

No fim de semana, Vitória pode ter chuva esperada para quase todo o mês

Espírito Santo foi o Estado onde mais choveu no Brasil em 24h

Além de Rio Bananal, Governador Lindenberg e Aracruz, outras cidades também registrado um acumulado significativo de chuvas, registrado pela Defesa Civil Estadual. Confira a lista completa:
Município (mm de chuva em 24h)
  • Gov. Lindemberg (115.26)
  • Rio Bananal (117.4)
  • Aracruz (101.99)
  • Serra (91,69)
  • Marilândia (88.00)
  • Ponto Belo (78.6)
  • Ibiraçu (77.55)
  • João Neiva (77.55)
  • Fundão (76.85)
  • Vitória (67.16)
  • Vila Velha (65,96)
  • Cariacica (63,01)
  • Viana (61.06)
  • Santa Leopoldina (61.00)
  • Santa Teresa (57.87)
  • São Domingos do Norte (57.69)
  • São Roque do Canaã (50.53)
  • Colatina (49.26)
  • Linhares (46.60)
  • Laranja da Terra (41.57)
  • Afonso Claudio (40.95)
  • Ecoporanga (39,00)
  • Marechal Floriano (36.80)
  • Bom Jesus do Norte (36.40)
  • Domingos Martins (32.62)
  • Nova Venécia (30.94)

ENTENDA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DO VOLUME

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

Veja Também

Chuva no ES: pedra rola de morro e atinge casa no Centro de Vitória

Defesa Civil de Vitória recomenda saída de área de risco em 22 bairros

RISCO DE MOVIMENTO DE MASSA

Além disso, quatro cidades estão com risco alto de movimento de massa: Fundão, Ibiraçu, Serra e Aracruz. Outros 20 municípios também estão com risco de movimento de massa, mas em nível moderado. São eles: Ecoporanga, Gov. Lindenberg, Marilândia, João Neiva, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Cariacica, Viana, Vila Velha, Vitória, São Domingos do Norte, Colatina, Afonso Cláudio, Santa Teresa, São Roque do Canaã, Pancas, Barra de São Francisco, Montanha, Linhares e Nova Venécia.

OCORRÊNCIAS

A Defesa Civil também informou as ocorrências que foram registradas por conta da chuva em todo o Estado. Em Vitóriaalém da casa atingida por uma pedra que rolou de um morro no Centro da cidade, houve o rolamento de um bloco rochoso no bairro Santa Martha, que interditou parcialmente a Avenida Maruípe na noite deste sábado (24).
Em Viana, também neste sábado (24), houve a queda de um muro de contenção próximo a uma residência no bairro Bom Pastor. Uma edificação precisou ser interditada e uma pessoa foi desalojada. Houve também um deslizamento de terra próximo a uma residência no bairro Primavera. Um imóvel foi interditado e duas pessoas desalojadas.
Deslizamento atingiu um prédio no final da rua Barão de Monjardim, em Vitória
Deslizamento atingiu um prédio no final da rua Barão de Monjardim, em Vitória Crédito: Leitor
Em Aracruz, foram informados pontos de alagamento de ruas em Barra do Riacho neste sábado (24). Em Barra de São Francisco, a queda de uma árvore interditou parte da estrada no distrito de Cachoeirinha também neste sábado, mas a pista já foi liberada.
Em Colatina, parte da rua São Braz, no bairro Perpétuo Socorro, foi danificada devido problemas com a drenagem neste sábado (24). A tubulação rompeu, danificando o calçamento.
Em Fundão, foram registrados pontos de alagamento em Praia Grande e foi informada a elevação do Rio Fundão, mas sem atingir a cota de inundação, às 21h10 deste sábado (24). Em João Neiva, também houve a informação de elevação do nível do rio, mas sem atingir a conta de transbordo. Informação coletada às 21h14 deste sábado (24).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari
Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados