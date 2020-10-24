Marinha alerta para ventos fortes e ondas de até 4 metros na costa do ES

A Marinha do Brasil emitiu nesta sexta-feira (23) um alerta meteorológico para formação de ondas de até 4 metros de altura em alto-mar na costa do Espírito Santo, entre a noite de domingo (25) até a terça-feira (27).
Além disso, o comunicado prevê rajadas de vento que podem chegar a 65 km/h no Estado. Esses fenômenos meteorológicos são causados pela área de baixa pressão que se formará sobre o oceano, características climáticas favoráveis para a formação de um ciclone subtropical no Espírito Santo que também poderá causar volume de chuvas de até 100mm no Estado.
Para este final de semana e início da próxima semana, ainda há a previsão de fortes chuvas para o Estado, sendo que, apenas em Vitória, a previsão é que possa haver um acumulado de até 100mm.
O comunicado da Marinha alerta que navegantes consultem as informações e que o alerta seja divulgado entre comunidades de pesca e de esportes.