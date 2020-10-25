Defesa Civil de Vitória recomenda saída de área de risco em 22 bairros

A recomendação da Defesa Civil para quem mora na área de risco destes bairros é abrigar-se em local seguro até que pare o período de chuva.

Na casa atingida moravam três pessoas, uma menina de seis anos, a mãe e a avó

Segundo o Inpe, as condições de tempo "são muito favoráveis para a ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas". O instituto informa que o risco é alto para ocorrência de tempo severo, que pode provocar danos e acidentes.