Defesa Civil de Vitória recomenda saída de área de risco em 22 bairros

Por conta das chuvas mais intensas que atingem todo o Estado desde o sábado (24), a Defesa Civil de Vitória emitiu, na manhã deste domingo (25), um alerta de deslizamento para as áreas de risco de 22 bairros da Capital. A cidade teve um acumulado de 67 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. A média histórica de chuvas em Vitória para todo o mês de outubro é de 122,7 milímetros.De acordo com o órgão, há a possibilidade de deslizamento de terra e/ou rolamento de rochas nas áreas de risco destas localidades. São elas:
- Bento Ferreira
- Centro
- Consolação
- Cruzamento
- De Lourdes
- Do Moscoso
- Fonte Grande
- Forte São João
- Fradinhos
- Gurigica
- Ilha de Santa Maria
- Jesus de Nazareth
- Jucutuquara
- Monte Belo
- Nazareth
- Piedade
- Praia do Suá
- Romão
- Santa Clara
- Santa Lúcia
- Santos Dumont
- São Benedito
A recomendação da Defesa Civil para quem mora na área de risco destes bairros é abrigar-se em local seguro até que pare o período de chuva.
PEDRA ATINGE CASA NO CENTRO
Neste sábado (24), uma casa foi atingida por uma pedra que rolou de um morro no Centro de Vitória. A ocorrência foi registrada na Rua Barão de Monjardim, próximo ao Parque Municipal da Gruta da Onça. No local havia três pessoas, entre elas uma criança, que foi hospitalizada. Junto com a pedra, uma massa de terra deslizou e também atingiu a residência.
ALERTA VERMELHO DE CHUVA
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) deu alerta vermelho, na tarde deste sábado (24), para todos os municípios do Espírito Santo, onde podem ocorrer fortes chuvas, com riscos a populações de áreas mais vulneráveis. O alerta dura até a manhã deste domingo (25).
Segundo o Inpe, as condições de tempo "são muito favoráveis para a ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas". O instituto informa que o risco é alto para ocorrência de tempo severo, que pode provocar danos e acidentes.