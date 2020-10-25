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Chuva no ES

Defesa Civil de Vitória recomenda saída de área de risco em 22 bairros

Alerta foi encaminhado pelo aplicativo da Prefeitura na manhã deste domingo (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 08:22

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 08:22

Vitória tem registrado dias seguidos de chuva desde o início da segunda quinzena de junho
Defesa Civil emitiu alerta de deslizamento na manhã deste domingo (25) Crédito: Murilo Cuzzuol
Por conta das chuvas mais intensas que atingem todo o Estado desde o sábado (24), a Defesa Civil de Vitória emitiu, na manhã deste domingo (25), um alerta de deslizamento para as áreas de risco de 22 bairros da Capital. A cidade teve um acumulado de 67 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.  A média histórica de chuvas em Vitória para todo o mês de outubro é de 122,7 milímetros.De acordo com o órgão, há a possibilidade de deslizamento de terra e/ou rolamento de rochas nas áreas de risco destas localidades. São elas:
  • Bento Ferreira
  • Centro
  • Consolação
  • Cruzamento
  • De Lourdes
  • Do Moscoso
  • Fonte Grande
  • Forte São João
  • Fradinhos
  • Gurigica
  • Ilha de Santa Maria
  • Jesus de Nazareth
  • Jucutuquara
  • Monte Belo
  • Nazareth
  • Piedade
  • Praia do Suá
  • Romão
  • Santa Clara
  • Santa Lúcia
  • Santos Dumont
  • São Benedito
A recomendação da Defesa Civil para quem mora na área de risco destes bairros é abrigar-se em local seguro até que pare o período de chuva.

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PEDRA ATINGE CASA NO CENTRO

Na casa atingida moravam três pessoas, uma menina de seis anos, a mãe e a avó
Na casa atingida moravam três pessoas, uma menina de seis anos, a mãe e a avó Crédito: Corpo de Bombeiros
Neste sábado (24), uma casa foi atingida por uma pedra que rolou de um morro no Centro de Vitória. A ocorrência foi registrada na Rua Barão de Monjardim, próximo ao Parque Municipal da Gruta da Onça. No local havia três pessoas, entre elas uma criança, que foi hospitalizada. Junto com a pedra, uma massa de terra deslizou e também atingiu a residência.

ALERTA VERMELHO DE CHUVA

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) deu alerta vermelho, na tarde deste sábado (24), para todos os municípios do Espírito Santo, onde podem ocorrer fortes chuvas, com riscos a populações de áreas mais vulneráveis. O alerta dura até a manhã deste domingo (25).
Segundo o Inpe, as condições de tempo "são muito favoráveis para a ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas". O instituto informa que o risco é alto para ocorrência de tempo severo, que pode provocar danos e acidentes.

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