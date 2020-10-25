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Gruta da Onça

Chuva no ES: pedra rola de morro e atinge casa no Centro de Vitória

No local havia três pessoas, entre elas uma criança, que foi hospitalizada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 21:10

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 21:10

Três pessoas estavam no apartamento no momento do acidente, duas adultas e uma criança
Três pessoas estavam no imóvel no momento do acidente Crédito: Corpo de Bombeiros
Uma casa  onde estava uma criança de seis anos, a mãe e a avó  foi atingida por uma pedra que rolou do alto de um morro no Centro de Vitória, por volta das 20h20 deste sábado (24), na Capital. A criança chegou a ficar soterrada e foi socorrida por vizinhos e encaminhada a um hospital. Ela passa bem e o estado de saúde dela é estável. As duas vítimas adultas não precisaram de socorro.
Junto com a pedra, uma massa de terra deslizou e também atingiu a residência. O acidente aconteceu na Rua Barão de Monjardim, próximo ao Parque Municipal da Gruta da Onça. A Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. A Defesa Civil está avaliando a estrutura do prédio e dos imóveis no entorno.
Lama que desceu do morro ficou espalhada pelo apartamento
Lama que desceu do morro ficou espalhada na residência Crédito: Corpo de Bombeiros
Em 2013, um outro deslizamento na região destruiu um restaurante de comida natural e deixou a rua interditada por alguns dias. Alguns prédios que ficam próximos da encosta também foram desocupados. Alguns, até hoje estão interditados pela Defesa Civil. Com a chuva, moradores do local relatam apreensão. Desta vez, o acidente aconteceu a alguns metros de onde o restaurante foi atingido em 2013, próximo ao final da rua, na descida da Curva do Saldanha.

Deslizamento na Gruta da Onça, em Vitória

OUTRA PEDRA SE SOLTOU DE BARRANCO EM MARUÍPE

Uma pedra de cerca de 1,5 metro caiu em uma das faixas da avenida Maruípe, em Vitória, na noite deste sábado (24). A pista foi sinalizada e parte dela foi interditada, no sentido Andorinhas-Jucutuquara. Aparentemente, a rocha teria se desprendido de um barranco e caído no asfalto. Na hora do acidente, nenhum veículo ou pedestre passava pelo local.

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