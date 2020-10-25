O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, emitiu um alerta de vendaval principalmente para as cidades na faixa litorânea do Espírito Santo, válido pare este domingo (25) e se estendendo até às 9 horas desta segunda-feira (26).
O aviso compreende todo o litoral capixaba e municípios próximos. As rajadas podem alcançar velocidades de até 65 km/h no período.
Instituto alerta para possibilidade de vendaval em todo o litoral do ES
AS CIDADES EM ALERTA DE VENDAVAL NO ES
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Boa Esperança
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- Linhares
- Marataízes
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- São Mateus
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
CICLONE
Por conta do tempo adverso que há dias paira sobre o Estado, há condições climáticas favoráveis para a formação de um ciclone subtropical entre o mar do Espírito Santo e Rio de Janeiro. O fenômeno pode já ser consolidado neste domingo (25) e pode atuar diretamente sobre o ES e também atuando sobre o Rio, Minas Gerais, Bahia, Goiás e também tocantins. O Mani, como foi batizado pela Marinha, pode acarretar chuvas fortes nestas áreas.
A Marinha, inclusive, alerta sobre a possibilidade mar muito agitado e com muita ondulação.
"A atuação deste sistema meteorológico poderá causar ventos ciclônicos sustentados sobre o mar de até 35 nós (aproximadamente 65 km/h) com rajadas, entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, do Espírito Santo e da Bahia, entre a manhã do dia 25 e a noite do dia 26. Os ventos associados ao ciclone poderão provocar agitação marítima com ondas, em alto-mar, com alturas de até 4,5 metros, entre a manhã do dia 25 e a manhã do dia 27", diz a nota da Marinha.
O órgão ainda alerta sobre a convergência de umidade associada à formação da área de baixa pressão sobre o oceano poderá ocasionar chuva intensa, com previsão de acumulados entre 80 mm e 100 mm/dia, sobre a área marítima mencionada e o litoral adjacente, durante os dias 25, 26 e 27 de outubro.
Nos últimos dias, diversas cidades capixabas já registraram marcas pluviométricas acima dos 100 milímetros de chuva.