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Aviso meteorológico

Instituto alerta para possibilidade de vendaval em todo o litoral do ES

As condições climáticas sobre o Estado favorecem a formação de um ciclone, que pode gerar ventos de até 65 km/h para mais de 30 cidades do Estado até a manhã desta segunda-feira (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 09:44

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 09:44

Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória
O ventos de até 65 km/h poderão ser sentidos principalmente no litoral do ES Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, emitiu um alerta de vendaval principalmente para as cidades na faixa litorânea do Espírito Santo, válido pare este domingo (25) e se estendendo até às 9 horas desta segunda-feira (26).

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O aviso compreende todo o litoral capixaba e municípios próximos. As rajadas podem alcançar velocidades de até 65 km/h no período.
Instituto alerta para possibilidade de vendaval em todo o litoral do ES

AS CIDADES EM ALERTA DE VENDAVAL NO ES

  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Boa Esperança
  • Cariacica
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Guarapari
  • Iconha
  • Itapemirim
  • Jaguaré
  • Linhares
  • Marataízes
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • São Mateus
  • Serra
  • Sooretama
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

CICLONE

Por conta do tempo adverso que há dias paira sobre o Estado, há condições climáticas favoráveis para a formação de um ciclone subtropical entre o mar do Espírito Santo e Rio de Janeiro. O fenômeno pode já ser consolidado neste domingo (25) e pode atuar diretamente sobre o ES e também atuando sobre o Rio, Minas Gerais, Bahia, Goiás e também tocantins. O Mani, como foi batizado pela Marinha, pode acarretar chuvas fortes nestas áreas.
Clima
Mapa do Inpe mostra as áreas que podem sofrer com o vendaval nas próximas 24 horas Crédito: Reprodução/Inpe
A Marinha, inclusive, alerta sobre a possibilidade mar muito agitado e com muita ondulação.
"A atuação deste sistema meteorológico poderá causar ventos ciclônicos sustentados sobre o mar de até 35 nós (aproximadamente 65 km/h) com rajadas, entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, do Espírito Santo e da Bahia, entre a manhã do dia 25 e a noite do dia 26. Os ventos associados ao ciclone poderão provocar agitação marítima com ondas, em alto-mar, com alturas de até 4,5 metros, entre a manhã do dia 25 e a manhã do dia 27", diz a nota da Marinha.
O órgão ainda alerta sobre a convergência de umidade associada à formação da área de baixa pressão sobre o oceano poderá ocasionar chuva intensa, com previsão de acumulados entre 80 mm e 100 mm/dia, sobre a área marítima mencionada e o litoral adjacente, durante os dias 25, 26 e 27 de outubro.
Nos últimos dias, diversas cidades capixabas já registraram marcas pluviométricas acima dos 100 milímetros de chuva.

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