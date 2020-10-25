Pedro Pedroni cavou um buraco para que Mateus, de seis anos, pudesse respirar Crédito: Pedro Pedroni

Pedro estava retirando os pertences da casa onde mora, que fica quatro imóveis depois de onde a criança foi soterrada, quando conversou com a reportagem. Por precaução, ele, assim como moradores de cinco residências da rua, saíram de casa para dormir em outro lugar. Mesmo com o susto, ele contou estar feliz pela criança ter sido retirada com vida do local do acidente.

"Estava assistindo televisão quando ouvi um barulho muito forte, que parecia vidro se quebrando. Achei que algum caminhão tinha perdido o controle e batido em algum lugar. Foi quando olhei para a rua e ouvi uma mulher gritando pedindo ajuda. Era irmã de um amigo meu, crescemos juntos aqui. Fui correndo do jeito que eu estava, de calção, descalço e sem camisa" Pedro Henrique Pedroni - Vizinho que socorreu criança soterrada

Lama que desceu do morro ficou espalhada pelo imóvel Crédito: Corpo de Bombeiros

Um policial que passava pela rua também foi até a casa ajudar no resgate. Eles relatam que o imóvel já estava cheio de lama e escombros quando chegaram. A terra já tinha ocupado boa parte do cômodo em que a criança estava. Eles encontraram o menino somente com as pernas fora da lama.

"Quando eu cheguei, me deparei com uma cena horrível. Um pai pedindo ajuda porque o filho dele estava debaixo de uma pedra. Tava muito difícil de chegar, eram muitos escombros. Eu subi onde a lama o encobria. Ele só estava com a coroa da cabeça para fora. Da linha da cintura para baixo dava para ver. Ele pedia ajuda, mas estava com a cabeça dentro da lama, foi quando começamos a cavar." Pedro Pedroni - Autônomo

Your browser does not support the audio element. Temi que morresse na minha mão, diz homem que salvou criança em Vitória

Enquanto o policial segurava as pernas da criança e tentava aliviar o peso dos escombros sobre o corpo dela, Pedro cavava e tentava abrir um buraco para que o menino de seis anos pudesse respirar.

"Ele estava todo envergado de tanto peso em cima do corpinho dele. Cavei, cavei, cavei. Tirei pedaços de lajota e escombros. Graças a Deus ele conseguiu respirar. Ele estava de óculos, que eu tirei e dei a avó dele que estava desesperada. Continuei cavando e vi que por duas vezes ele parou de respirar. Fiquei com um medo tremendo dele morrer na minha mão" Pedro Pedroni - Autônomo

A criança saiu debaixo da pedra desmaiada, com alguns arranhões e com o rosto inchado. Os pais o chamaram e ele acordou, chorando. O menino foi levado junto com a família e o policial para o Hospital Infantil, mas passa bem e está estável.

Deslizamento na Gruta da Onça, em Vitória

DESLIZAMENTOS SÃO COMUNS NA REGIÃO

Pedro conta que ele e os outros moradores da região se acostumaram a conviver com o medo de deslizamentos. Em 2013, um restaurante foi destruído após uma outra pedra rolar sobre o imóvel. Dois prédios e duas casas da região foram interditadas, na ocasião.

Deslizamento na Barão de Monjardim, em 2013, destruiu um restaurante Crédito: TV Gazeta

Segundo o Pedro, uma árvore caiu no telhado de sua casa na última chuva mais forte que teve em Vitória. Ele e outros moradores relatam que já cansaram de ligar para a Defesa Civil e relatar a situação.

"Eu me sinto cansado. Já briguei tanto e não vi nada acontecer. Na última chuva um galho caiu lá de cima e quebrou meu telhado. Nem quis falar nada. Mas a gente fica triste. Eu moro lá desde pequeno, me sinto desprotegido e sem amparo. Acredito que a Defesa Civil deveria olhar as casas e checar se havia perigo ou não", desabafa.

A Defesa Civil esteve no local na noite deste sábado e interditou ao menos cinco prédios. Neste domingo (25), durante o dia, a Defesa Civil retornará ao local para uma nova avaliação sobre os riscos da área. A Guarda Municipal de Trânsito esteve no local e interditou parcialmente o trecho entre a Barão de Monjardim e a Henrique Novaes.