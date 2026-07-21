Homem morre atropelado ao tentar atravessar a BR 101, em Fundão

Um homem identificado como Wellington Várzea Fernandes, de 61 anos, morreu atropelado na noite de segunda-feira (20), na BR 101, no distrito de Timbuí, em Fundão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi atingido por um carro de passeio e, em seguida, por um caminhão. Os motoristas dos dois veículos não pararam para prestar socorro.
Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Wellington estava acompanhado da namorada, Charlis Cherlis. Ela contou que os dois haviam saído de Fundão e aguardavam um ônibus em um ponto às margens da rodovia para seguir até a Serra. O homem foi atropelado enquanto atravessava a via.
“O ônibus estava demorando, ele já tinha bebido um pouco, estava nervoso, eu também, porque queria sair desse lugar, dessa escuridão. Ele acabou atravessando para ver se pegava o ônibus do outro lado, mas avisei para não ir. No que ele atravessou no escuro, um carro bateu nele e depois um caminhão”, disse Charlis Cherlis.
O casal estava junto havia quatro meses. Ambos são de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, e viviam em situação de rua.
O policial rodoviário federal Marcelo Ribeiro informou que, até o momento, os veículos envolvidos não foram identificados.
"Infelizmente, não houve possibilidade de identificação dos veículos envolvidos. Agora serão feitas mais averiguações para a conclusão dessa perícia de trânsito", explicou.
A perícia da Polícia Científica foi acionada e realizou os procedimentos no local. O corpo de Wellington foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.
Abalada com a morte do companheiro, Charlis disse esperar que os responsáveis sejam identificados.
"É ser humano, tem família que precisa dele. As pessoas fizeram isso com ele, não vou dizer que foram totalmente culpadas porque ele atravessou, mas poderiam ter parado sim", finalizou.
* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.