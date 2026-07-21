Homem morre atropelado ao tentar atravessar a BR 101, em Fundão

Um homem identificado como Wellington Várzea Fernandes, de 61 anos, morreu atropelado na noite de segunda-feira (20), na BR 101, no distrito de Timbuí, em Fundão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi atingido por um carro de passeio e, em seguida, por um caminhão. Os motoristas dos dois veículos não pararam para prestar socorro.





Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Wellington estava acompanhado da namorada, Charlis Cherlis. Ela contou que os dois haviam saído de Fundão e aguardavam um ônibus em um ponto às margens da rodovia para seguir até a Serra. O homem foi atropelado enquanto atravessava a via.





“O ônibus estava demorando, ele já tinha bebido um pouco, estava nervoso, eu também, porque queria sair desse lugar, dessa escuridão. Ele acabou atravessando para ver se pegava o ônibus do outro lado, mas avisei para não ir. No que ele atravessou no escuro, um carro bateu nele e depois um caminhão”, disse Charlis Cherlis.