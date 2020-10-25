Chuva forte deixa desalojados e causa prejuízos em cidades do ES

Aracruz, Colatina e As fortes chuvas que atingem o estado desde o sábado (24) vem causando prejuízos e deixando pessoas fora de casa no Espírito Santo. De acordo com o último relatório da Defesa Civil Estadual, atualizado às 11h, 10 pessoas estão desalojadas em Vitória Viana . Ocorrências também foram registradas em vias de Cariacica Barra de São Francisco . E quatro cidades continuam com risco alto de movimentação de massa.

A chuva causou estragos nas últimas 24 horas no Estado e alagou diversas ruas como esta no bairro Industrial, em Viana Crédito: Fernando Madeira

Vitória, sete pessoas estão desalojadas no município. Em uma pedra rolou sobre um casa que estava com três pessoas na rua Barão de Monjardim , no Centro, e uma criança precisou ser socorrida neste sábado (24). Segundo a Defesa Civil, todos estão bem. A casa e duas edificações próximas foram interditados pela Defesa Civil de Vitória. No total, seis residências foram interditadas. Ainda na Capital, um muro caiu sobre uma escadaria no Forte São João, neste domingo (25). Não há informação sobre feridos. No total,no município.

Em Viana, houve a queda de um muro de contenção próximo a uma residência no bairro Bom Pastor. Uma edificação precisou ser interditada e uma pessoa foi desalojada. Houve também um deslizamento de terra próximo a uma residência no bairro Primavera. Um imóvel foi interditado e duas pessoas desalojadas. Essas ocorrências foram registrados neste sábado (24). No total, três pessoas estão fora de suas casas no município.

Em Cariacica, um deslizamento de terra obstruiu toda a pista do Contorno de Cariacica, próximo ao local de construção da nova Ceasa, no sentido Santa Leopoldina, neste domingo (25). Em Aracruz, bombeiros foram acionados para um corte de árvore na ES 010 no sábado (24). Em Colatina, parte da rua São Braz, no bairro Perpétuo Socorro, foi danificada devido problemas com a drenagem também neste sábado (24). A tubulação rompeu, danificando o calçamento.

Em Barra de São Francisco, a queda de uma árvore interditou parte da estrada no distrito de Cachoeirinha neste sábado (24), mas a pista já foi liberada.

ACUMULADO DE CHUVA

A Defesa Civil também atualizou o acumulado de chuva nas últimas 24 horas. Rio Bananal e Governador Lindenberg seguem registrando mais de 100mm de chuva. Serra também alcançou a marca na última atualização. Confira a lista:

Município / Quantidade de chuva Rio Bananal 117.00mm

Governador Lindenberg 114.48mm

Serra 100.14mm

Aracruz 98.46mm

Vitória 88.32mm

Marilândia 88.00mm

Ibiraçu 84.05mm

Cariacica 83.03mm

Ponto Belo 80.08mm

Fundão 78.22mm

João Neiva 77.95mm

Vila Velha 77.31mm

Colatina 71.32mm

Santa Leopoldina 69.93mm

Santa Teresa 59.99mm

São Domingos do Norte 59.66mm

Mucurici 56.80mm

Viana 54.89mm

Cariacica 51.98mm

São Roque do Canaã 50.73mm

RISCO DE MOVIMENTO DE MASSA