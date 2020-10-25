Chuva forte deixa desalojados e causa prejuízos em cidades do ES

As fortes chuvas que atingem o estado desde o sábado (24) vem causando prejuízos e deixando pessoas fora de casa no Espírito Santo. De acordo com o último relatório da Defesa Civil Estadual, atualizado às 11h, 10 pessoas estão desalojadas em Vitória e Viana. Ocorrências também foram registradas em vias de Cariacica, Aracruz, Colatina e Barra de São Francisco. E quatro cidades continuam com risco alto de movimentação de massa.
Em Vitória, uma pedra rolou sobre um casa que estava com três pessoas na rua Barão de Monjardim, no Centro, e uma criança precisou ser socorrida neste sábado (24). Segundo a Defesa Civil, todos estão bem. A casa e duas edificações próximas foram interditados pela Defesa Civil de Vitória. No total, seis residências foram interditadas. Ainda na Capital, um muro caiu sobre uma escadaria no Forte São João, neste domingo (25). Não há informação sobre feridos. No total, sete pessoas estão desalojadas no município.
Em Viana, houve a queda de um muro de contenção próximo a uma residência no bairro Bom Pastor. Uma edificação precisou ser interditada e uma pessoa foi desalojada. Houve também um deslizamento de terra próximo a uma residência no bairro Primavera. Um imóvel foi interditado e duas pessoas desalojadas. Essas ocorrências foram registrados neste sábado (24). No total, três pessoas estão fora de suas casas no município.
Em Cariacica, um deslizamento de terra obstruiu toda a pista do Contorno de Cariacica, próximo ao local de construção da nova Ceasa, no sentido Santa Leopoldina, neste domingo (25). Em Aracruz, bombeiros foram acionados para um corte de árvore na ES 010 no sábado (24). Em Colatina, parte da rua São Braz, no bairro Perpétuo Socorro, foi danificada devido problemas com a drenagem também neste sábado (24). A tubulação rompeu, danificando o calçamento.
Em Barra de São Francisco, a queda de uma árvore interditou parte da estrada no distrito de Cachoeirinha neste sábado (24), mas a pista já foi liberada.
ACUMULADO DE CHUVA
A Defesa Civil também atualizou o acumulado de chuva nas últimas 24 horas. Rio Bananal e Governador Lindenberg seguem registrando mais de 100mm de chuva. Serra também alcançou a marca na última atualização. Confira a lista:
Município / Quantidade de chuva
- Rio Bananal 117.00mm
- Governador Lindenberg 114.48mm
- Serra 100.14mm
- Aracruz 98.46mm
- Vitória 88.32mm
- Marilândia 88.00mm
- Ibiraçu 84.05mm
- Cariacica 83.03mm
- Ponto Belo 80.08mm
- Fundão 78.22mm
- João Neiva 77.95mm
- Vila Velha 77.31mm
- Colatina 71.32mm
- Santa Leopoldina 69.93mm
- Santa Teresa 59.99mm
- São Domingos do Norte 59.66mm
- Mucurici 56.80mm
- Viana 54.89mm
- Cariacica 51.98mm
- São Roque do Canaã 50.73mm
RISCO DE MOVIMENTO DE MASSA
Ainda de acordo com o relatório da Defesa Civil Estadual, quatro cidades seguem com risco alto de movimento de massa: Fundão, Ibiraçu, Serra e Aracruz. Outros 20 municípios também estão com risco de movimento de massa, mas em nível moderado. São eles: Ecoporanga, Gov. Lindenberg, Marilândia, João Neiva, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Cariacica, Viana, Vila Velha, Vitória, São Domingos do Norte, Colatina, Afonso Cláudio, Santa Teresa, São Roque do Canaã, Pancas, Barra de São Francisco, Montanha, Linhares e Nova Venécia.