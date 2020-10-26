Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alerta meteorológico

Ciclone se afasta do ES nesta segunda, mas risco de deslizamentos ainda é alto

A expectativa é que o fenômeno ainda provoque rajadas entre 55 e 74 km/h na costa capixaba e ondas em alto-mar de até 4,5 metros. Até o momento, deslizamentos de terra e rolamento de pedras deixaram 11 desalojados na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 21:00

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 21:00

Ciclone subtropical deve se afastar da costa do ES
Ciclone subtropical deve se afastar da costa do Estado nesta segunda-feira Crédito: Windy
ciclone subtropical que se formou na altura do litoral do Espírito Santo na sexta-feira (23) deve se afastar da costa capixaba na segunda-feira (26). Contudo, o grande volume de chuvas e o solo encharcado mantêm alto o risco de deslizamento e de inundações em algumas áreas do Estado.
Segundo a Marinha do Brasil, o ciclone, que registrou ventos entre 46 e 55 km/h, deve se intensificar nas próximas horas. A expectativa é de que provoque rajadas entre 55 e 74 km/h na costa capixaba e ondas em alto-mar com alturas de até 4,5 metros, até a manhã de segunda, quando se afasta do litoral do Estado. 

Veja Também

Chuva forte deixa desalojados e causa prejuízos em cidades do ES

A possibilidade de alagamentos e deslizamentos, no entanto, continuará alta, conforme informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Possibilidade de risco de deslizamento de terra e deslocamento de massas no ES para a segunda-feira (26)
Possibilidade de risco de deslizamento de terra e deslocamento de massas no ES para a segunda-feira (26) Crédito: DIvulgação / Defesa Civil
O nível é de alerta nas regiões Central e Norte, também devido ao acúmulo de chuvas e às previsões de novas pancadas para os próximos dias. Já para a região Sul, a possibilidade de deslocamentos de massa é moderada.

Veja Também

Chuva: mais de 300 mil pessoas moram em áreas de risco geológico no Espírito Santo

DESLIZAMENTOS DEIXARAM 11 DESALOJADOS NA GRANDE VITÓRIA

Até o último boletim da Defesa Civil estadual, divulgado na tarde deste domingo (25), foram registradas ocorrências em sete municípios capixabas: Aracruz, Barra de São Francisco, Cariacica, Colatina, Ecoporanga, Viana e Vitória.
Em Vitória, uma pedra rolou de um morro e atingiu uma casa. Uma criança ficou ferida. Já em Viana, três imóveis estão interditados até o momento. Os dois municípios registram, até agora, onze desalojados. 
* Vinícius Zagoto é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Samanta Nogueira. 

Veja Também

Prédios são interditados em local onde pedra rolou e deixou criança ferida em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados