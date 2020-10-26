Ciclone se afasta do ES nesta segunda, mas risco de deslizamentos ainda é alto

Ciclone subtropical deve se afastar da costa do Estado nesta segunda-feira Crédito: Windy

Segundo a Marinha do Brasil, o ciclone, que registrou ventos entre 46 e 55 km/h, deve se intensificar nas próximas horas. A expectativa é de que provoque rajadas entre 55 e 74 km/h na costa capixaba e ondas em alto-mar com alturas de até 4,5 metros, até a manhã de segunda, quando se afasta do litoral do Estado.

A possibilidade de alagamentos e deslizamentos, no entanto, continuará alta, conforme informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).



Possibilidade de risco de deslizamento de terra e deslocamento de massas no ES para a segunda-feira (26) Crédito: DIvulgação / Defesa Civil

O nível é de alerta nas regiões Central e Norte, também devido ao acúmulo de chuvas e às previsões de novas pancadas para os próximos dias. Já para a região Sul, a possibilidade de deslocamentos de massa é moderada.

DESLIZAMENTOS DEIXARAM 11 DESALOJADOS NA GRANDE VITÓRIA