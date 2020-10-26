Ciclone se afasta do ES nesta segunda, mas risco de deslizamentos ainda é alto

O ciclone subtropical que se formou na altura do litoral do Espírito Santo na sexta-feira (23) deve se afastar da costa capixaba na segunda-feira (26). Contudo, o grande volume de chuvas e o solo encharcado mantêm alto o risco de deslizamento e de inundações em algumas áreas do Estado.
Segundo a Marinha do Brasil, o ciclone, que registrou ventos entre 46 e 55 km/h, deve se intensificar nas próximas horas. A expectativa é de que provoque rajadas entre 55 e 74 km/h na costa capixaba e ondas em alto-mar com alturas de até 4,5 metros, até a manhã de segunda, quando se afasta do litoral do Estado.
A possibilidade de alagamentos e deslizamentos, no entanto, continuará alta, conforme informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
O nível é de alerta nas regiões Central e Norte, também devido ao acúmulo de chuvas e às previsões de novas pancadas para os próximos dias. Já para a região Sul, a possibilidade de deslocamentos de massa é moderada.
DESLIZAMENTOS DEIXARAM 11 DESALOJADOS NA GRANDE VITÓRIA
Até o último boletim da Defesa Civil estadual, divulgado na tarde deste domingo (25), foram registradas ocorrências em sete municípios capixabas: Aracruz, Barra de São Francisco, Cariacica, Colatina, Ecoporanga, Viana e Vitória.
Em Vitória, uma pedra rolou de um morro e atingiu uma casa. Uma criança ficou ferida. Já em Viana, três imóveis estão interditados até o momento. Os dois municípios registram, até agora, onze desalojados.
* Vinícius Zagoto é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Samanta Nogueira.