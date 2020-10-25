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Desalojados

Chuva no ES: proteção de barranco cede e casa é interditada em Viana

Quatro pessoas estão desalojadas no município, segundo a Defesa Civil estadual. Outras sete tiveram que deixar suas casas em Vitória por conta de estragos provocados pela chuva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 20:31

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 20:31

Rompimento da pavimentação no Bairro Caxias do Sul Crédito: Defesa Civil de Viana
Parte da pavimentação de um barranco se rompeu no bairro Caxias do Sul, em Viana, na tarde deste domingo (25). O morador que vivia na casa imediatamente abaixo da estrutura teve que ser retirado do local.  Desde sábado (26), a passagem de um ciclone subtropical pela costa do Espírito Santo tem causado chuva forte e provocado destruição em algumas localidades.
De acordo com a Defesa Civil de Viana, o muro de arrimo que sustentava a estrutura cedeu em setembro deste ano e o dono da área particular ainda não havia construído outro.
Até o momento, quatro pessoas em Viana estão desalojadas, ou seja, não podem voltar para suas casas. Segundo a prefeitura, elas estão na casa de parentes. 
Rompimento da pavimentação no Bairro Caxias do Sul, risco iminente sobre moradia
Rompimento da pavimentação no bairro Caxias do Sul Crédito: Defesa Civil de Viana

OUTROS DESLIZAMENTOS

No sábado (24), um muro de contenção cedeu e uma casa foi interditada, deixando uma pessoa desalojada, no bairro Bom Pastor, também em Viana.
No mesmo dia, a chuva provocou um deslizamento de terra em outro bairro da cidade, no Primavera. Nele, uma casa foi interditada e duas pessoas ficaram desalojadas.

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11 DESALOJADOS

Segundo o relatório da Defesa Civil Estadual, divulgado no fim da tarde deste domingo, há 11 desalojados no Espírito Santo até o momento. Além dos quatro em Viana, outras sete pessoas estão fora de casa em Vitória.
No sábado (24), o deslizamento de uma pedra no Centro da Capital deixou uma criança ferida. Além da casa atingida, residências vizinhas também foram interditadas. Já no bairro Forte São João um muro caiu sobre uma escadaria. Não há informação sobre feridos.
* Vinícius Zagoto é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Samanta Nogueira.

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