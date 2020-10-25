Chuva no ES: proteção de barranco cede e casa é interditada em Viana

Rompimento da pavimentação no Bairro Caxias do Sul Crédito: Defesa Civil de Viana

De acordo com a Defesa Civil de Viana, o muro de arrimo que sustentava a estrutura cedeu em setembro deste ano e o dono da área particular ainda não havia construído outro.



Até o momento, quatro pessoas em Viana estão desalojadas, ou seja, não podem voltar para suas casas. Segundo a prefeitura, elas estão na casa de parentes.



Rompimento da pavimentação no bairro Caxias do Sul Crédito: Defesa Civil de Viana

OUTROS DESLIZAMENTOS

No sábado (24), um muro de contenção cedeu e uma casa foi interditada, deixando uma pessoa desalojada, no bairro Bom Pastor, também em Viana.

No mesmo dia, a chuva provocou um deslizamento de terra em outro bairro da cidade, no Primavera. Nele, uma casa foi interditada e duas pessoas ficaram desalojadas.

11 DESALOJADOS

Segundo o relatório da Defesa Civil Estadual, divulgado no fim da tarde deste domingo, há 11 desalojados no Espírito Santo até o momento. Além dos quatro em Viana, outras sete pessoas estão fora de casa em Vitória.

No sábado (24), o deslizamento de uma pedra no Centro da Capital deixou uma criança ferida. Além da casa atingida, residências vizinhas também foram interditadas. Já no bairro Forte São João um muro caiu sobre uma escadaria. Não há informação sobre feridos.