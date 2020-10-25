Bebê de 10 meses é salvo por policial após engasgar na Serra

Pyetro, de apenas 10 meses, engasgou em casa no bairro Vila Nova de Colares Crédito: Reprodução/PMES



Um bebê de apenas 10 meses foi salvo por policiais militares após engasgar com um brinquedo no bairro Vila Nova de Colares, na Serra , na tarde deste sábado (24). O menino, chamado Pyetro Alves, brincava com o irmão mais velho, João Guilherme, quando ingeriu parte de um mordedor. Foi João Guilherme que percebeu que o irmão não estava respirando, e chamou os pais.

Sem conseguir fazer com que a criança se recuperasse, Thyago Alves, pai dos meninos, pediu ajuda a uma vizinha, que avisou sobre o Posto de Polícia de Trânsito de Manguinhos.

"Tenho uma peixaria que divide parede com minha casa. Estava trabalhando e meu filho, João Guilherme, veio correndo desesperado falando que o Pyetro não estava respirando. Ficamos desesperados e uma vizinha nossa falou para irmos no posto policial, que lá poderiam nos ajudar", disse Thyago.

A polícia informou que, no local, o Cabo Crivelari aplicou uma técnica conhecida como Manobra de Heimlich, utilizada para desobstruir vias aéreas em casos de sufocamento. Pyetro reagiu e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, onde recebeu assistência médica. Segundo Thyago, o bebê engasgou com um mordedor de brinquedo.



"Meu filho já está bem. Logo que chegamos na UPA, a médica já fez os primeiros socorros e falou pra eu ficar tranquilo, por que o Pyetro não corria mais risco de morte. Ele acabou engolindo o brinquedo e engasgou com o cabo", explicou o pai dos meninos.

O QUE FAZER EM CASO UMA CRIANÇA ENGASGUE

Em caso de engasgo em crianças, é importante tomar algumas medidas para evitar que o quadro piore. Confira abaixo os procedimentos que devem ser adotados:

- Não colocar a mão na boca da criança sem visualizar o objeto que obstrui a passagem de ar;

- Realizar a compressão da parte alta do estômago. O procedimento puxa a reserva de ar que tem no estômago. O ar recua e elimina o que estaria sufocando a criança;

- Não deixar objetos pequenos que crianças menores de três anos podem levar a boca;