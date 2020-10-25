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Bebê de 10 meses é salvo por policial após engasgar na Serra

Pyetro estava em casa brincando com o irmão mais velho quando começou a ficar sem ar. Ele foi levado para o Posto de Polícia de Manguinhos, onde foi socorrido por um militar.

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 13:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 13:46
Pyetro, de apenas 10 meses, engasgou em casa no bairro Vila Nova de Colares Crédito: Reprodução/PMES
Um bebê de apenas 10 meses foi salvo por policiais militares após engasgar com um brinquedo no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, na tarde deste sábado (24). O menino, chamado Pyetro Alves, brincava com o irmão mais velho, João Guilherme, quando ingeriu parte de um mordedor. Foi João Guilherme que percebeu que o irmão não estava respirando, e chamou os pais.
Sem conseguir fazer com que a criança se recuperasse, Thyago Alves, pai dos meninos, pediu ajuda a uma vizinha, que avisou sobre o Posto de Polícia de Trânsito de Manguinhos.
"Tenho uma peixaria que divide parede com minha casa. Estava trabalhando e meu filho, João Guilherme, veio correndo desesperado falando que o Pyetro não estava respirando. Ficamos desesperados e uma vizinha nossa falou para irmos no posto policial, que lá poderiam nos ajudar", disse Thyago.

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A polícia informou que, no local, o Cabo Crivelari aplicou uma técnica conhecida como Manobra de Heimlich, utilizada para desobstruir vias aéreas em casos de sufocamento. Pyetro reagiu e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, onde recebeu assistência médica. Segundo Thyago, o bebê engasgou com um mordedor de brinquedo.
"Meu filho já está bem. Logo que chegamos na UPA, a médica já fez os primeiros socorros e falou pra eu ficar tranquilo, por que o Pyetro não corria mais risco de morte. Ele acabou engolindo o brinquedo e engasgou com o cabo", explicou o pai dos meninos. 

O QUE FAZER EM CASO UMA CRIANÇA ENGASGUE

Em caso de engasgo em crianças, é importante tomar algumas medidas para evitar que o quadro piore. Confira abaixo os procedimentos que devem ser adotados:
- Não colocar a mão na boca da criança sem visualizar o objeto que obstrui a passagem de ar;
- Realizar a compressão da parte alta do estômago. O procedimento puxa a reserva de ar que tem no estômago. O ar recua e elimina o que estaria sufocando a criança;
- Não deixar objetos pequenos que crianças menores de três anos podem levar a boca;
- Ligar para os serviços de emergência como o Samu pelo número 192, ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193;

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