Como agir em caso de engasgo e asfixia em crianças

Vitória Lima Salvador ficou sufocada e perdeu oxigenação no cérebro. Ela não resistiu e morreu após ficar três dias internada no Hospital Infantil de Vitória Crédito: Arquivo pessoal da família

A morte da menina Vitória Lima Salvador, de três anos e 11 meses, após engolir e se engasgar com uma bola de gude enquanto brincava, em Jacaraípe na Serra, acende o alerta para os cuidados e a forma correta para os primeiro socorros. Segundo pediatra ouvido pelo Gazeta Online, não é adequado colocar as mãos na boca da criança às cegas. , de três anos e 11 meses, após engolir e se engasgar com uma bola de gude enquanto brincava, em Jacaraípe na Serra, acende o alerta para os cuidados e a forma correta para os primeiro socorros. Segundo pediatra ouvido pelo, não é adequado colocar as mãos na boca da criança às cegas.

Colocar a mão na boca sem que consiga visualizar o objeto não é uma atitude correta porque você pode fazer com que ele obstrua mais à frente. Primeiro você tem que o identificar, recomenda o médico pediatra e diretor da Sociedade Espírito Santense de Pediatria, Rodrigo Aboudib.

O pediatra explica ainda que, se a criança estiver sufocada, a orientação é realizar compressão do estômago para que o ar de dentro elimine o objeto.

Existe uma manobra técnica chamada Manobra de Heimlich . Quando você faz um compressão da parte alta do estômago, você puxa uma reserva de ar que têm no estômago, ela recua e acaba eliminando o que estaria sufocando a criança, disse.

A exemplo da fatalidade ocorrida com a pequena Vitória Lima Salvador, que ficou três dias internada no Hospital Infantil de Vitória, o médico relata que, se a criança parar de respirar por quatro minutos, ela pode desenvolver parada respiratória e cardíaca.

"Passado esse período sem oxigenação ocorre a morte de algumas células fundamentais para o funcionamento do organismo, como para a manutenção da temperatura e pressão arterial. A falta de oxigênio pode desenvolver ainda edema ou uma hipertensão cerebral, afirmou o médico.

O pediatra alerta que é comum crianças de até dois anos de idade colocar esse objetos na boca em um gesto de reconhecimento, e que, por isso, ela merece uma atenção cuidadosa e ter controlado seu acesso a brinquedos e materiais de pequeno volume porque pode bloquear a traqueia e impedir a entrada de ar.

CUIDADOS

- Não colocar a mão na boca da criança sem visualizar o objeto que obstrui a passagem de ar;

- Realizar a compressão da parte alta do estômago. O procedimento puxa a reserva de ar que tem no estômago. O ar recua e elimina o que estaria sufocando a criança;

- Não deixar objetos pequenos que crianças menores de três anos podem levar a boca;

- Ligar para os serviços de emergência como o Samu pelo número 192, ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193;