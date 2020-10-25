Acidentes deixam três pessoas feridas no Caparaó

De acordo com os militares, às 6 horas, próximo ao Km 135, um Fiat Uno perdeu o controle em uma curva e bateu com um barranco. Havia três pessoas no carro. O motorista foi resgatado pelos bombeiros e uma ambulância de Dores do Rio Preto encaminhou os outros dois ocupantes do veículo para o hospital de Guaçuí. Todas as vítimas estavam conscientes e com escoriações leves.