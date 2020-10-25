Acidentes deixam três pessoas feridas no Caparaó

Dois acidentes foram registrados na manhã deste domingo (25) na Região do Caparaó, no Espírito Santo. As colisões, uma envolvendo uma carreta e a outra um carro de passeio, aconteceram na BR 482, em Dores do Rio Preto e Guaçuí, respectivamente. O Corpo de Bombeiros fez os socorros das vítimas.
De acordo com os militares, às 6 horas, próximo ao Km 135, um Fiat Uno perdeu o controle em uma curva e bateu com um barranco. Havia três pessoas no carro. O motorista foi resgatado pelos bombeiros e uma ambulância de Dores do Rio Preto encaminhou os outros dois ocupantes do veículo para o hospital de Guaçuí. Todas as vítimas estavam conscientes e com escoriações leves.
Já em Dores do Rio Preto, por volta das 8h40, o motorista de uma carreta carregada de chapas de granito também perdeu o controle do veículo e tombou no ponto conhecido como Volta Fria. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista não ficou ferido.