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Acidentes deixam três pessoas feridas no Caparaó

As colisões aconteceram na BR 482, na altura de Dores do Rio Preto e Guaçuí.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 14:19

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 14:19

Motorista perdeu o controle e bateu em barranco Crédito: Corpo de Bombeiros
Dois acidentes foram registrados na manhã deste domingo (25) na Região do Caparaó, no Espírito Santo. As colisões, uma envolvendo uma carreta e a outra um carro de passeio, aconteceram na BR 482, em Dores do Rio Preto e Guaçuí, respectivamente. O Corpo de Bombeiros fez os socorros das vítimas.
De acordo com os militares, às 6 horas, próximo ao Km 135, um Fiat Uno perdeu o controle em uma curva e bateu com um barranco. Havia três pessoas no carro. O motorista foi resgatado pelos bombeiros e uma ambulância de Dores do Rio Preto encaminhou os outros dois ocupantes do veículo para o hospital de Guaçuí. Todas as vítimas estavam conscientes e com escoriações leves.
Carreta carregada de granito tombou em curva Crédito: Corpo de Bombeiros
Já em Dores do Rio Preto, por volta das 8h40, o motorista de uma carreta carregada de chapas de granito também perdeu o controle do veículo e tombou no ponto conhecido como Volta Fria. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista não ficou ferido.

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