Acidente deixa duas pessoas feridas e interdita pista na BR 262, em Viana

Um acidente entre dois veículos de passeio no Km 29 da BR 262, próximo à ponte sobre o Rio Jucu, em Viana, deixou uma das pistas interditadas no início da tarde deste domingo (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192).
De acordo com a PRF, o trânsito no local funcionou por meio de sistema pare e siga por pouco mais de uma hora, porque o fluxo no sentido Vitória ficou interditado devido à colisão.
A pista ficou fechada das 13h até as 14h15, quando a PRF comunicou que a via havia sido liberada e o fluxo na BR 262 normalizado.