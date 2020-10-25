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Chuva e trânsito

Acidente deixa duas pessoas feridas e interdita pista na BR 262, em Viana

Batida entre dois carros no Km 29 fez com que a pista fosse interditada no sentido Vitória, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 13:51
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Policial rodoviário federal: trânsito funcionou no sistema pare e siga no local do acidente por pouco mais de uma hora Crédito: Facebook/PRF ES
Um acidente entre dois veículos de passeio no Km 29 da BR 262, próximo à ponte sobre o Rio Jucu, em Viana, deixou uma das pistas interditadas no início da tarde deste domingo (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192).
De acordo com a PRF, o trânsito no local funcionou por meio de sistema pare e siga por pouco mais de uma hora, porque o fluxo no sentido Vitória ficou interditado devido à colisão.
A pista ficou fechada das 13h até as 14h15, quando a PRF comunicou que a via havia sido liberada e o fluxo na BR 262 normalizado.

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