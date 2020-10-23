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Não houve interdição

Acidente entre carro e moto deixa um ferido na BR 101 em Mimoso do Sul

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão entre os veículos e o motorista do carro foi embora, deixando o motociclista ferido na rodovia. Uma ambulância da Eco101 socorreu a vítima para um hospital do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 13:30

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 13:30

Polícia Rodoviária Federal
Polícia Rodoviária Federal na BR 101 Crédito: Fernando Madeira
Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira (23), em Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 443 da BR 101.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão entre os veículos e o motorista do carro foi embora, deixando o motociclista ferido na rodovia. Uma ambulância da Eco101  concessionária responsável pela BR 101  compareceu ao local do acidente, prestou atendimento ao motociclista e o socorreu para o Hospital Apóstolo Pedro, no mesmo município.
De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, não foi necessária a interdição da via. A causa do acidente não foi divulgada.

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