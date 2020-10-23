Motoristas enfrentam trânsito complicado em pontos da Grande Vitória

Trânsito lento na Norte Sul, em Carapina, sentido Vitória Crédito: Internauta/Sara Del Puppo

Durante a tarde e início da noite desta sexta-feira (23) o motorista que precisou transitar pelas principais vias dos municípios de Vitória e da Serra teve que ter muita paciência. A presença de um acidente, obras, recuperações asfálticas contribuíram para complicar o tráfego de veículos na Grande Vitória

VITÓRIA

Rádio CBN Vitória um intenso congestionamento na Avenida Saturnino de Brito, no sentido Durante toda a tarde desta sexta, motoristas relataram àum intenso congestionamento na Avenida Saturnino de Brito, no sentido Jardim Camburi. De acordo com relatos, a presença de uma obra localizada em frente ao Posto Iate, gera lentidão com reflexos que atingem as proximidades da Avenida Américo Buaiz.

De acordo com o Secretário Municipal da Central de Serviços, Marcos Paulo Aranda, no local são efetuadas obras de reforma e manutenção na via asfáltica além do encurtamento do canteiro central. "A central de serviços realizou encurtamentos do canteiro central para depois efetuar o alargamento da via e ganhar mais espaço para a ciclovia", destaca.

Segundo o secretário, esta sexta-feira deve ser o último dia de obras no local, com a finalização do asfaltamento, deixando dessa forma, o trânsito mais livre na via.

Ainda de acordo com Aranda, nos próximos dias, as obras serão iniciadas na faixa três do mesmo sentido da via, como um complemento das obras do encurtamento da via para ganhar um maior espaço na ciclovia. As ações fazem parte do projeto de ampliação da malha de ciclovias da capital, para garantir uma maior conectividade entre as vias.

"Pretendemos entregar a obra completa até dia 31 de novembro. Mesmo sob a influência das chuvas esperamos que tudo corra conforme aguardamos, no prazo certo", ressalta.

Motorista enfrenta trânsito lento na Norte e Sul Crédito: Internauta/CBN

Motoristas também registraram ao longo da tarde um engarrafamento no sentido Vitória da avenida Norte Sul, em Jardim Camburi. De acordo com o secretário, no canteiro lateral do local, sem afetar a pista central, são efetuadas à reforma da ciclovia, com a implementação de drenagem, pavimentação e conectividade de ciclorrotas. As obras têm previsão de duração até o dia 30 de novembro no local.

Para complicar ainda mais o trânsito na capital, por volta das 16:40 um acidente foi registrado em uma curva na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Resistência. De acordo com informações da Guarda Municipal, um motociclista teve ferimentos leves após cair com a moto. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada para um hospital da região. Após a colisão, os dois sentidos da via apresentavam lentidão.

SERRA

No município da Serra , durante a tarde o trânsito permaneceu lento no sentido Vitória da Avenida Norte Sul, principalmente nas proximidades do bairro de Carapina. Motoristas também relataram retenção na BR 101.