Polícia pede prisão de motorista envolvido em acidente na Dante Michelini

A Delegacia de Delitos de Trânsito representou pela prisão temporária do motorista que dirigia o veículo no momento do acidente na Avenida Dante Michelini, em 29 de outubro de 2019, que resultou na morte do universitário Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, e do advogado Gustavo Fracarolli Corrêa, de 27. O pedido foi feito em julho deste ano.
De acordo com a Polícia Civil, o Inquérito Policial foi remetido ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) em fevereiro deste ano, e a delegacia representou pela prisão temporária por indícios de cometimento de crimes previstos nos artigos 308 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e artigo 121 do Código Penal:
- Realizar exibição automobilística não autorizada;
- Dirigir sob influência de substância entorpecente e
- Homicídio por dolo eventual.
A polícia diz ainda que também foi requerida a realização de exame de DNA no investigado e na substância entorpecente apreendida dentro do veículo.
O órgão retrata que a análise dos fatos, em conjunto com laudos periciais, depoimentos e outras provas técnicas, indicaram que o condutor do veículo, Augusto César Bento Perim Filho, de 27 anos, assumiu o risco dos resultados danosos que sua conduta poderia produzir, colocando em risco todo o sistema viário, sua vida, a vida das vítimas que estavam no veículo e da coletividade.
Acionado pela reportagem de A Gazeta, o MPES, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, informou nesta quinta-feira (22) que requisitou a colheita de material genético do motorista para perícia. Assim, o órgão diz que o Inquérito Policial retornou para a delegacia no dia 12 de março de 2020. O MPES disse que aguarda a conclusão da diligência requisitada.
A representação feita pelo titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, o delegado Maurício Gonçalves da Rocha, foi enviada para o MPES, que analisa e decide ou não acatar da decisão e enviar o processo para a Justiça. Neste caso, o MPES devolveu o inquérito solicitando a coleta de material genético e, por isso, Augusto se encontra em liberdade.
O OUTRO LADO
A reportagem chegou a falar com Augusto César Bento Perim Filho, que dirigia o veículo no momento do acidente, que informou ter interesse em se posicionar sobre o assunto, mas não retornou o contato até a publicação desta matéria. A Gazeta reitera que os canais estão abertos para quando ele quiser se posicionar sobre.
RELEMBRE O CASO
Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um acidente de trânsito na noite de 29 de outubro na Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, em Vitória. De acordo com informações da Polícia Militar, um Audi A3 preto seguia pela avenida sentido Serra - Vitória, com quatro pessoas.
O Audi era guiado por Augusto César Bento Perim Filho. Ao lado dele, estava o estudante universitário Caio Perim Furlan, 28 anos. No banco do passageiro, estavam o bacharel em Direito Gustavo Fracarolli Corrêa, 27 anos, e o estudante universitário Matheus Nunes Fardin, 26 anos.
De acordo com a polícia, às 23h52, o motorista do Audi perdeu o controle da direção, subiu o canteiro central, derrubou o poste de iluminação, invadiu a contramão e bateu de frente com um Transcol que faz a linha 508.
Desgovernado, o Audi rodou e atingiu um Jeep. Com o impacto, Matheus e Gustavo foram arremessados. Um dos corpos atingiu um Renault Sandero que seguia sentido Serra. Gustavo e Matheus morreram na hora.
Os motoristas do ônibus, do Jeep e do Renault foram submetidos ao teste do bafômetro. O resultado indicou que nenhum deles havia consumido bebida alcoólica. Já o motorista do Audi, o Augusto, não fez o teste do bafômetro no local porque precisou ser socorrido.