Polícia pede prisão de motorista envolvido em acidente na Dante Michelini

Matheus Nunes Fardin e Gustavo Fracarolli morreram em um acidente na Dante Michelini Crédito: Reprodução

A Delegacia de Delitos de Trânsito representou pela prisão temporária do motorista que dirigia o veículo no momento do acidente na Avenida Dante Michelini, em 29 de outubro de 2019 , que resultou na morte do universitário Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, e do advogado Gustavo Fracarolli Corrêa, de 27. O pedido foi feito em julho deste ano.

Realizar exibição automobilística não autorizada;



Dirigir sob influência de substância entorpecente e



Homicídio por dolo eventual.



A polícia diz ainda que também foi requerida a realização de exame de DNA no investigado e na substância entorpecente apreendida dentro do veículo.

Matheus Nunes Fardim e Gustavo Fracarolli morreram em acidente na Dante Michelini Crédito: Isaac Ribeiro/Reprodução/Instagram

O órgão retrata que a análise dos fatos, em conjunto com laudos periciais, depoimentos e outras provas técnicas, indicaram que o condutor do veículo, Augusto César Bento Perim Filho, de 27 anos, assumiu o risco dos resultados danosos que sua conduta poderia produzir, colocando em risco todo o sistema viário, sua vida, a vida das vítimas que estavam no veículo e da coletividade.

Acionado pela reportagem de A Gazeta, o MPES, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, informou nesta quinta-feira (22) que requisitou a colheita de material genético do motorista para perícia. Assim, o órgão diz que o Inquérito Policial retornou para a delegacia no dia 12 de março de 2020. O MPES disse que aguarda a conclusão da diligência requisitada.

A representação feita pelo titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, o delegado Maurício Gonçalves da Rocha, foi enviada para o MPES, que analisa e decide ou não acatar da decisão e enviar o processo para a Justiça. Neste caso, o MPES devolveu o inquérito solicitando a coleta de material genético e, por isso, Augusto se encontra em liberdade.

O OUTRO LADO

A reportagem chegou a falar com Augusto César Bento Perim Filho, que dirigia o veículo no momento do acidente, que informou ter interesse em se posicionar sobre o assunto, mas não retornou o contato até a publicação desta matéria. A Gazeta reitera que os canais estão abertos para quando ele quiser se posicionar sobre.

RELEMBRE O CASO

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um acidente de trânsito na noite de 29 de outubro na Avenida Dante Michelini , na orla de Camburi , em Vitória. De acordo com informações da Polícia Militar, um Audi A3 preto seguia pela avenida sentido Serra - Vitória, com quatro pessoas.

O Audi era guiado por Augusto César Bento Perim Filho. Ao lado dele, estava o estudante universitário Caio Perim Furlan, 28 anos. No banco do passageiro, estavam o bacharel em Direito Gustavo Fracarolli Corrêa, 27 anos, e o estudante universitário Matheus Nunes Fardin, 26 anos.

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De acordo com a polícia, às 23h52, o motorista do Audi perdeu o controle da direção, subiu o canteiro central, derrubou o poste de iluminação, invadiu a contramão e bateu de frente com um Transcol que faz a linha 508.

Desgovernado, o Audi rodou e atingiu um Jeep. Com o impacto, Matheus e Gustavo foram arremessados. Um dos corpos atingiu um Renault Sandero que seguia sentido Serra. Gustavo e Matheus morreram na hora.

Os motoristas do ônibus, do Jeep e do Renault foram submetidos ao teste do bafômetro. O resultado indicou que nenhum deles havia consumido bebida alcoólica. Já o motorista do Audi, o Augusto, não fez o teste do bafômetro no local porque precisou ser socorrido.