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Dinâmica

Entenda como foi o acidente com mortos e feridos na Dante Michelini

Ao todo, quatro veículos acabaram envolvidos no acidente que deixou dois mortos e três feridos na noite desta terça-feira (29)

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 11:01
Matheus Nunes Fardin e Gustavo Fracarolli morreram em acidente na Dante Michelini Crédito: Isaac Ribeiro/Reprodução/Instagram
Um grave acidente deixou duas pessoas mortas na Avenida Dante Michelini na noite desta terça-feira (29). Morreram na batida o bacharel em Direito Gustavo Fracarolli Corrêa, de 27 anos, e o estudante universitário Matheus Nunes Fardin, de 26 anos. Além deles, outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. A polícia explicou como foi a dinâmica do acidente.

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O acidente aconteceu por volta das 23h30 desta terça-feira (29) e envolveu quatro veículos: o Audi A3, onde os jovens que morreram estavam, um ônibus do Transcol, um Jeep e um Renault Sandero.
Segundo informações da Polícia Militar, o condutor do Audi seguia no sentido Serra - Vitória pela Avenida Dante Michelini, quando perdeu o controle da direção e subiu no canteiro central, derrubou um poste de iluminação e invadiu a contramão, colidindo de frente com um ônibus do Transcol, da linha 508.
Desgovernado, o Audi rodou e também atingiu um Jeep. Com o impacto, Matheus e Gustavo foram arremessados. Um dos corpos atingiu um Renault Sandero, que seguia sentido Serra. Gustavo e Matheus morreram na hora.
TESTE DO BAFÔMETRO
Três condutores de outros veículos que se envolveram no acidente, incluindo o motorista do ônibus, fizeram o teste do bafômetro. Todos deram negativo para o consumo de álcool. Já o motorista do Audi não fez o teste do bafômetro no local porque precisou ser socorrido. O motorista do Audi e o carona foram levados pelo Samu ao Hospital de Urgência e Emergência (antigo São Lucas).
VÍTIMAS
> Gustavo Fracarolli, 27 anos, bacharem em Direito, morreu no local
> Matheus Nunes Fardin, 26 anos, universitário, morreu no local
> Caio Perim Furlan, 27 anos, internado no antigo São Lucas, estava no banco do carona da frente do carro
> Augusto Cesar Bento Perim Filho, motorista do Audi, está internado no antigo São Lucas
> A passageira do Transcol Marcionília Menezes Andrade, 29 anos, também ficou ferida e foi levada para o Hospital de Urgência e Emergência

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