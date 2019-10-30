Entenda como foi o acidente com mortos e feridos na Dante Michelini

Matheus Nunes Fardin e Gustavo Fracarolli morreram em acidente na Dante Michelini Crédito: Isaac Ribeiro/Reprodução/Instagram

Um grave acidente deixou duas pessoas mortas na Avenida Dante Michelini na noite desta terça-feira (29) . Morreram na batida o bacharel em Direito Gustavo Fracarolli Corrêa, de 27 anos, e o estudante universitário Matheus Nunes Fardin, de 26 anos. Além deles, outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. A polícia explicou como foi a dinâmica do acidente.

O acidente aconteceu por volta das 23h30 desta terça-feira (29) e envolveu quatro veículos: o Audi A3, onde os jovens que morreram estavam, um ônibus do Transcol, um Jeep e um Renault Sandero.

Segundo informações da Polícia Militar, o condutor do Audi seguia no sentido Serra - Vitória pela Avenida Dante Michelini, quando perdeu o controle da direção e subiu no canteiro central, derrubou um poste de iluminação e invadiu a contramão, colidindo de frente com um ônibus do Transcol, da linha 508.

Desgovernado, o Audi rodou e também atingiu um Jeep. Com o impacto, Matheus e Gustavo foram arremessados. Um dos corpos atingiu um Renault Sandero, que seguia sentido Serra. Gustavo e Matheus morreram na hora.

TESTE DO BAFÔMETRO

Três condutores de outros veículos que se envolveram no acidente, incluindo o motorista do ônibus, fizeram o teste do bafômetro. Todos deram negativo para o consumo de álcool. Já o motorista do Audi não fez o teste do bafômetro no local porque precisou ser socorrido. O motorista do Audi e o carona foram levados pelo Samu ao Hospital de Urgência e Emergência (antigo São Lucas).

VÍTIMAS

> Gustavo Fracarolli, 27 anos, bacharem em Direito, morreu no local

> Matheus Nunes Fardin, 26 anos, universitário, morreu no local

> Caio Perim Furlan, 27 anos, internado no antigo São Lucas, estava no banco do carona da frente do carro

> Augusto Cesar Bento Perim Filho, motorista do Audi, está internado no antigo São Lucas