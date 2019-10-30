Mãe de sobrevivente do acidente em Camburi diz que filho está bem

Os dois sobreviventes foram levados ao Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas) Crédito: Gazeta Online

Motorista e carona que sobreviveram ao grave acidente que matou duas pessoas no final da noite desta terça-feira (29), na Avenida Dante Michelini, em Vitória passam bem. É o que garante a mãe de Caio Perim Furlan, de 27 anos, e que estava no banco do carona. Ela, que preferiu não ser identificada, disse em entrevista à TV Gazeta que o filho estava consciente no local do acidente e também ao dar entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.

Caio, contudo, sofreu uma lesão no maxilar e também apresentava lesões no rosto, segundo informou a mãe. O estado de saúde de Augusto César Bento Perim Filho, que dirigia o Audi A3, também é estável, segundo ela. Assim como o carona, o condutor também mostrava-se consciente ao ser resgatado. De acordo com a mãe de Caio, Augusto sofreu uma fratura na costela, mas está bem.

A mãe do carona contou que, pelo local onde ocorreu o acidente, o filho e os outros três ocupantes do veículo faziam o caminho para casa. Ela disse que Caio e os amigos tinham o hábito de se reunir para falar sobre carros, e afirmou que o filho não costuma ingerir bebida alcoólica durante a semana.

O ACIDENTE

Audi A3 envolvido em acidente com dois mortos na Avenida Dante Michelini em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

Por volta de meia-noite, o veículo conduzido por Augusto César se envolveu em um grave acidente na Avenida Dante Michelini, no trecho entre os bairros Mata da Praia e Jardim Camburi. Na colisão, o universitário Matheus Nunes Fardim, de 26 anos, e o advogado Gustavo Fracarolli, 27 anos, morreram no local do acidente. Ambos estavam no banco traseiro do automóvel. Os sobreviventes foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas).