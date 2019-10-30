Matheus Nunes Fardin e Gustavo Fracarolli morreram em um acidente na Dante Michelini Crédito: Reprodução/Instagram

Your browser does not support the audio element. Acidente grave deixa mortos e feridos na Avenida Dante Michelini, em Vitória

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (29) na Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, em Vitória. De acordo com informações da Polícia Militar, um Audi A3 preto seguia pela avenida sentido Serra - Vitória, com quatro pessoas.

O Audi era guiado por Augusto César Bento Perim Filho, 26 anos. Ao lado dele, estava o estudante universitário Caio Perim Furlan, 27 anos. No banco do passageiro, estavam o bacharel em Direito Gustavo Fracarolli Corrêa, 27 anos, e o estudante universitário Matheus Nunes Fardin, 26 anos.

DINÂMICA DO ACIDENTE

De acordo com a polícia, às 23h52, o motorista do Audi perdeu o controle da direção, subiu o canteiro central, derrubou o poste de iluminação, invadiu a contramão e bateu de frente com um Transcol que faz a linha 508.

Desgovernado, o Audi rodou e atingiu um Jeep. Com o impacto, Matheus e Gustavo foram arremessados. Um dos corpos atingiu um Renault Sandero que seguia sentido Serra. Gustavo e Matheus morreram na hora.

Perícia em Audi envolvido em acidente na Dante Michelini

O motorista do Audi e o carona foram socorridos pelo Samu e levados para o Hospital de Urgência e Emergência (antigo São Lucas).

PASSAGEIRA FERIDA

A passageira do Transcol Marcionília Menezes Andrade, 29 anos, também ficou ferida e foi levada para o Hospital de Urgência e Emergência.

TESTE DO BAFÔMETRO

Os motoristas do ônibus, do Jeep e do Renault foram submetidos ao teste do bafômetro. O resultado indicou que nenhum deles havia consumido bebida alcoólica. Já o motorista do Audi não fez o teste do bafômetro no local porque precisou ser socorrido.

VÍTIMAS

> Gustavo Fracarolli, 27 anos,, morreu no local

> Matheus Nunes Fardin, 26 anos, universitário, morreu no local

> Caio Perim Furlan, 27 anos, internado no antigo São Lucas, estava no banco do carona da frente do carro

> Augusto César Bento Perim Filho, motorista do Audi, está internado no antigo São Lucas

> Marcionília Menezes Andrade, 29 anos, passageira do Transcol, também ficou ferida e foi levada para o Hospital de Urgência e Emergência.

POLÍCIA MILITAR

"De acordo com o boletim, por volta das 23h50, o condutor de um veiculo de passeio, modelo Audi, seguia no sentido Serra  Vitória, pela Avenida Dante Michelini quando perdeu o controle da direção e subiu no canteiro central, derrubou um poste de iluminação e invadiu a contramão, colidindo de frente com um ônibus e, posteriormente, com outro veículo de passeio.

Com o impacto, dois ocupantes do carro foram arremessados para fora, um deles ainda atingiu outro carro, e tiveram o óbito confirmado no local do acidente. O motorista e o carona foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital São Lucas. Uma passageira do coletivo sofreu escoriações e também foi socorrida pela Samu.

Três condutores de outros veículos que se envolveram no acidente, incluindo o motorista do ônibus, fizeram o teste do bafômetro. Todos deram negativo para o consumo de álcool. O condutor do Audi não tinha condições de passar pelo exame", finaliza a nota da PM.

POLÍCIA CIVIL

"A Polícia Civil informa que o caso será apurado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O local do acidente passou por perícia e o prazo para conclusão do laudo é de, em média, 30 dias. As vítimas sobreviventes e as testemunhas serão ouvidas dentro do prazo legal.

Os corpos das duas vítimas fatais foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem identificados e para ser feito o exame cadavérico. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, essas informações só são passadas com autorização das famílias das vítimas", finaliza a nota da PC.

GVBUS

Questionado pela reportagem de A Gazeta se algum passageiro ou motorista do ônibus do Sistema Transcol envolvido no acidente ficou ferido na batida e qual era a linha do coletivo, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) se limitou a responder que "a empresa responsável pelo ônibus lamenta o ocorrido".

DESPEDIDA