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Acidente na Dante Michelini

'A dor é muito grande', diz pai de jovem morto em acidente em Camburi

Nancy Fardin é pai de Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, que estava no veículo envolvido em um grave acidente na noite desta terça-feira, em Vitória. Outro jovem, Gustavo Fracarolli, de 27 anos, também morreu no acidente

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 08:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 08:18
Pai do universitário Matheus Nunes Fardin, que morreu em acidente na Dante Michelini em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro
O universitário e microempresário Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, é uma das vítimas de um grave acidente ocorrido na avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória, na noite desta terça-feira (29). O pai de Matheus, Nancy Fardin, esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória na manhã desta quarta-feira (30) para fazer a liberação do corpo do filho. A outra vítima do acidente é o advogado Gustavo Fracarolli,  de 27 anos. A informação foi confirmada à TV Gazeta por um tio dele, que também foi fazer a liberação do corpo sobrinho no DML.

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Emocionado, o aposentado Nancy Fardin conversou com a reportagem da TV Gazeta e disse que reconheceu o corpo de Matheus no local do acidente.
"Acho que era por volta de meia-noite quando minha esposa falou que o Mateus sofreu um acidente em Camburi. A namorada dele ligou lá para casa. Saímos para checar o que estava acontecendo. Vi um corpo estendido e vi que era ele. Uma coisa horrível. O carro que ele estava ficou totalmente destruído. Ele e o outro que estava no banco traseiro morreram", disse, emocionado.
Segundo Nancy, o filho se reunia semanalmente com amigos em um posto de gasolina da Praia do Canto. "Eles estavam no posto Iate. Toda semana eles se reúnem para comentar sobre motos e carros. Depois não sei o que foram fazer em Camburi e aconteceu essa tragédia", contou o aposentado.
O pai afirmou que Mateus estava realizando um sonho de montar seu próprio negócio, e disse não acreditar na morte do filho.
"Era um garoto de coração imenso. Uma visão de negócio espetacular. Estava com um projeto bom de uma empresa que estava montando. Pessoa maravilhosa, espetacular. Pegava roupa dele para dar aos amigos. Estou achando que estou sonhando. Menino bonito, grande, forte e se foi. É duro, é muito difícil. Fazer o quê? Agora não tem mais volta. A dor é muito grande, da perda de um filho. A ficha não caiu ainda"
Nancy Fardin - Pai do jovem Matheus Fardin, morto em acidente na Praia de Camburi
A outra vítima do acidente é o advogado Gustavo Fracaroli, de 27 anos. A informação foi confirmada à TV Gazeta por um tio dele que foi fazer a liberação do corpo no DML em Vitória. Segundo informações das famílias, tanto Matheus quanto Gustavo estavam no banco de trás do veículo envolvido no acidente. As outras duas pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas).
De acordo com testemunhas, o veículo seguia no sentido Praia do Canto quando perdeu o controle, atingiu um poste no canteiro central e depois colidiu com um ônibus do Transcol, que seguia no sentido Jardim Camburi.

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