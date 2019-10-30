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Bento Ferreira

Motorista perde controle de carro e bate em poste em Vitória

Apesar do susto, o motorista foi socorrido com vida e passa bem; o acidente aconteceu por volta das 21h20 desta terça-feira (29)

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 22:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 22:30
Guarda Municipal de Vitória e Samu atenderam a ocorrência Crédito: Abdo Filho
Um motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um poste na Avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira, por volta das 21h20 desta terça-feira (29). Segundo a Polícia Militar, ele passou mal e perdeu a direção, o veículo subiu no canteiro da rotatória e parou quando colidiu com o poste. 
De acordo com a Central de Videomonitoramento de Vitória, a Guarda Municipal esteve no local e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.
A vítima foi socorrida com vida e, de acordo com agente da central, passa bem.

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