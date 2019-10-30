Motorista perde controle de carro e bate em poste em Vitória

Um motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um poste na Avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira, por volta das 21h20 desta terça-feira (29). Segundo a Polícia Militar, ele passou mal e perdeu a direção, o veículo subiu no canteiro da rotatória e parou quando colidiu com o poste.
De acordo com a Central de Videomonitoramento de Vitória, a Guarda Municipal esteve no local e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.
A vítima foi socorrida com vida e, de acordo com agente da central, passa bem.