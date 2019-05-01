Número de atendimentos do Samu a acidentes de trânsito salta em 2019

Crédito: Fernando Madeira

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a ocorrências de acidente de trânsito no primeiro trimestre de 2019 corresponde a quase metade de todos os acionamentos no ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (1º). O número de atendimentos doa ocorrências deno primeiro trimestre de 2019 corresponde a quase metade de todos os acionamentos no ano passado. Os dados foram divulgados pelanesta quarta-feira (1º).

Espírito Santo, realizaram 3.079 atendimentos de janeiro a março desde ano. Em 2018, o número total de ocorrências envolvendo acidentes de trânsito foi de 6.573, mais de 34 atendimentos por dia. As equipes do Samu, que atuam em 18 municípios do, realizaram 3.079 atendimentos de janeiro a março desde ano. Em 2018, o número total de ocorrências envolvendo acidentes de trânsito foi de 6.573, mais de 34 atendimentos por dia.

Outro dado que chama atenção é o número de acidentes envolvendo motocicletas: 64,5% de todos os acidentes no primeiro trimestre de 2019 — foram 1.986 registros em 90 dias, ou seja, 22 ocorrências com moto por dia nos 18 municípios atendidos pelo Samu.

ACIDENTES COM MOTOS

Os dados mostram que as ocorrências envolvendo motocicletas estavam em ascendência no anos anteriores, chegando a corresponder à mais da metade de todas as ocorrências de acidente de trânsito atendidas pelo Samu no ano passado.

Em 2017, dos 6.147 registros totais de atendimentos do Samu, 2.506 foram causados por moto, aproximadamente 47,8%. Em 2018, eles passaram a ser mais da metade dos 6.572 acidentes totais, cerca de 52,3% (3.437).

NÚMERO CRESCENTE TAMBÉM ENTRE CARROS

Os atendimentos referentes aos acidentes de automóvel, em 2017 e 2018, foram registrados 955 e 1.735 chamados respectivamente. Em 2019, nos três primeiros meses, foram registrados 582 atendimentos pelo Samu. Quanto à bicicleta, em 2017 foram registrados 1.403 chamados e em 2018 foram 643. No primeiro trimestre de 2019, o Samu registrou 413 acidentes com bicicletas.

O QUE FAZER AO PRESENCIAR UM ACIDENTE DE MOTO?

Segundo Julliana Vaillant, coordenadora geral do Samu, o indicado é seguir um procedimento de segurança. É importante, segundo ela, sinalizar o local do acidente, observar se há risco ao redor e acionar os serviços do Samu pelo 192.

Segundo informa a referência técnica em ortopedia da Sesa, Eduardo Ferri, os acidentes com motocicletas costumam ter lesões mais graves, e alerta para os cuidados. “Além do número de acidentes que têm aumentado, as lesões graves também. O motociclista precisa se atentar ao uso de todos os equipamentos de proteção, como capacetes, calçados e vestimentas adequados.”

Maio Amarelo

O mês de maio é dedicado às ações de conscientização sobre o trânsito. No movimento, conhecido como "Maio Amarelo", o objetivo é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito no Brasil e em todo o mundo.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO SAMU