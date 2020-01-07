Mãe de jovem morto em acidente em Camburi: 'Estou aguardando a justiça'

Post no Facebook da mãe de Matheus Nunes Fardin, jovem morto em acidente que aconteceu na Avenida Dante Michelini Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Mais de dois meses se passaram e o acidente que aconteceu na Avenida Dante Michelini, em Vitória, em outubro de 2019  em que dois jovens morreram  continua sem desfecho. A falta de novidades sobre caso fez com que a mãe de um dos rapazes que morreu, Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, desabafasse em um post no Facebook.

Na publicação, ela mostra uma foto dos dois rapazes sobreviventes  Augusto César Bento Perim Filho e Caio Perim Furlan  ao lado de um homem. "Pelo visto sua vidinha continua a mesma né? E o meu filho MATHEUS NUNES FARDIN e GUSTAVO FRACAROLLI que você matou? Como fica?", indaga. Ela diz, ainda, que aguarda pela justiça dos homens, mas que tem certeza que a "justiça divina nunca falha".

Post no Facebook feito pela mãe de Matheus Nunes Fardin Crédito: Reprodução | Redes Sociais

"Você é um irresponsável e assassino. Você está rindo nessa foto, mas vai carregar essa culpa para o resto da sua vida, porque você também matou duas mães. Augusto Perim e seu cúmplice", finaliza.

A reportagem de A Gazeta foi atrás de informações e alguma atualização sobre o caso. A Polícia Civil apenas diz que os sobreviventes, motorista e carona, foram ouvidos formalmente e que o caso segue em investigação na Delegacia de Delitos de Trânsito. A Gazeta também tentou falar com o Augusto, jovem que dirigia o veículo em que Matheus e Gustavo estavam no momento do acidente, mas não conseguiu nenhuma resposta.

Audi A3 envolvido em acidente com dois mortos na Avenida Dante Michelini em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

"A Polícia Civil informa que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. Devido á complexidade do caso, os laudos periciais ainda não foram concluídos. Os dois sobreviventes, ambos de 27 anos, já foram ouvidos em depoimento formal. Assim que forem concluídos, serão encaminhados à delegacia que investiga o caso. Até o momento, não há informações que possam ser divulgadas", diz a nota.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta das 23h30 daquela terça-feira, 29 de outubro de 2019, e envolveu quatro veículos: o Audi A3, dirigido por Augusto César Bento Perim Filho e onde os jovens que morreram estavam, um ônibus do Transcol, um Jeep e um Renault Sandero.

A Polícia Militar informou que o condutor do Audi seguia no sentido Serra - Vitória pela Avenida Dante Michelini, quando perdeu o controle da direção e subiu no canteiro central, derrubou um poste de iluminação e invadiu a contramão, colidindo de frente com um ônibus do Transcol, da linha 508.

Matheus Nunes Fardin e Gustavo Fracarolli morreram em um acidente na Dante Michelini Crédito: Reprodução/Instagram

Desgovernado, o Audi rodou e também atingiu um Jeep. Com o impacto, Matheus e Gustavo foram arremessados. Um dos corpos atingiu um Renault Sandero, que seguia sentido Serra. Gustavo Fracarolli e Matheus Nunes Fardin morreram na hora.

BAFÔMETRO

Três condutores dos outros veículos que se envolveram no acidente, incluindo o motorista do ônibus, fizeram o teste do bafômetro. Todos deram negativo para o consumo de álcool. Já o motorista do Audi não fez o teste do bafômetro no local porque precisou ser socorrido. O motorista do Audi e o carona foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Urgência e Emergência (antigo São Lucas).

Matheus Nunes Fardim e Gustavo Fracarolli morreram em acidente na Dante Michelini Crédito: Isaac Ribeiro/Reprodução/Instagram

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