Mãe de jovem morto em acidente em Camburi: 'Estou aguardando a justiça'

Mais de dois meses se passaram e o acidente que aconteceu na Avenida Dante Michelini, em Vitória, em outubro de 2019 em que dois jovens morreram continua sem desfecho. A falta de novidades sobre caso fez com que a mãe de um dos rapazes que morreu, Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, desabafasse em um post no Facebook.
Na publicação, ela mostra uma foto dos dois rapazes sobreviventes Augusto César Bento Perim Filho e Caio Perim Furlan ao lado de um homem. "Pelo visto sua vidinha continua a mesma né? E o meu filho MATHEUS NUNES FARDIN e GUSTAVO FRACAROLLI que você matou? Como fica?", indaga. Ela diz, ainda, que aguarda pela justiça dos homens, mas que tem certeza que a "justiça divina nunca falha".
"Você é um irresponsável e assassino. Você está rindo nessa foto, mas vai carregar essa culpa para o resto da sua vida, porque você também matou duas mães. Augusto Perim e seu cúmplice", finaliza.
A reportagem de A Gazeta foi atrás de informações e alguma atualização sobre o caso. A Polícia Civil apenas diz que os sobreviventes, motorista e carona, foram ouvidos formalmente e que o caso segue em investigação na Delegacia de Delitos de Trânsito. A Gazeta também tentou falar com o Augusto, jovem que dirigia o veículo em que Matheus e Gustavo estavam no momento do acidente, mas não conseguiu nenhuma resposta.
"A Polícia Civil informa que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. Devido á complexidade do caso, os laudos periciais ainda não foram concluídos. Os dois sobreviventes, ambos de 27 anos, já foram ouvidos em depoimento formal. Assim que forem concluídos, serão encaminhados à delegacia que investiga o caso. Até o momento, não há informações que possam ser divulgadas", diz a nota.
O ACIDENTE
O acidente aconteceu por volta das 23h30 daquela terça-feira, 29 de outubro de 2019, e envolveu quatro veículos: o Audi A3, dirigido por Augusto César Bento Perim Filho e onde os jovens que morreram estavam, um ônibus do Transcol, um Jeep e um Renault Sandero.
A Polícia Militar informou que o condutor do Audi seguia no sentido Serra - Vitória pela Avenida Dante Michelini, quando perdeu o controle da direção e subiu no canteiro central, derrubou um poste de iluminação e invadiu a contramão, colidindo de frente com um ônibus do Transcol, da linha 508.
Desgovernado, o Audi rodou e também atingiu um Jeep. Com o impacto, Matheus e Gustavo foram arremessados. Um dos corpos atingiu um Renault Sandero, que seguia sentido Serra. Gustavo Fracarolli e Matheus Nunes Fardin morreram na hora.
BAFÔMETRO
Três condutores dos outros veículos que se envolveram no acidente, incluindo o motorista do ônibus, fizeram o teste do bafômetro. Todos deram negativo para o consumo de álcool. Já o motorista do Audi não fez o teste do bafômetro no local porque precisou ser socorrido. O motorista do Audi e o carona foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Urgência e Emergência (antigo São Lucas).
VÍTIMAS
- Gustavo Fracarolli, 27 anos, bacharel em Direito, morreu no local;
- Matheus Nunes Fardin, 26 anos, universitário, morreu no local;
- Augusto Cesar Bento Perim Filho, motorista do Audi, ficou internado no antigo São Lucas. Ele teve alta.
- Caio Perim Furlan, 27 anos, ficou internado no antigo São Lucas, estava no banco do carona da frente do carro. Ele teve alta.
- A passageira do Transcol Marcionília Menezes Andrade, 29 anos, também ficou ferida e foi levada para o Hospital de Urgência e Emergência. Ela teve alta.