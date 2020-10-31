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Chuvas intensas

Instituto emite alerta vermelho para chuva em 37 cidades do ES

O aviso especial detalha que, principalmente entre a noite desta sexta-feira (30) e a manhã de sábado (31), deverá chover de forma intensa nos municípios marcados; veja a lista

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 21:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 21:33
Chuva na Grande Vitória
Alerta vermelho para chuvas intensas é válido para 38 cidades, mas não inclui a Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta vermelho no início da tarde desta sexta-feira (30) para chuvas intensas, válido para 37 cidades do Espírito Santo  e não inclui a Grande Vitória.
O aviso especial detalha que, principalmente entre a noite desta sexta-feira (30) e a manhã de sábado (31), deverá chover de forma intensa nos municípios marcados.
Há, ainda, a previsão de ocorrer acumulados expressivos de precipitação, que podem exceder os 100 milímetros em algumas localidades.
Confira a lista das cidades capixabas que estão no aviso do instituto:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Baixo Guandu
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins*
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Iconha
  19. Irupi
  20. Itaguaçu
  21. Itapemirim
  22. Itarana
  23. Iúna
  24. Jerônimo Monteiro
  25. Laranja da Terra
  26. Marataízes
  27. Marechal Floriano
  28. Mimoso do Sul
  29. Muniz Freire
  30. Muqui
  31. Piúma
  32. Presidente Kennedy
  33. Rio Novo do Sul
  34. Santa Maria de Jetibá
  35. São José do Calçado
  36. Vargem Alta
  37. Venda Nova do Imigrante
*Em Domingos Martins, o distrito de Aracê também foi destacado no aviso do Inpe

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