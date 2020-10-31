Instituto emite alerta vermelho para chuva em 37 cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta vermelho no início da tarde desta sexta-feira (30) para chuvas intensas, válido para 37 cidades do Espírito Santo e não inclui a Grande Vitória.
O aviso especial detalha que, principalmente entre a noite desta sexta-feira (30) e a manhã de sábado (31), deverá chover de forma intensa nos municípios marcados.
Há, ainda, a previsão de ocorrer acumulados expressivos de precipitação, que podem exceder os 100 milímetros em algumas localidades.
Confira a lista das cidades capixabas que estão no aviso do instituto:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins*
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
*Em Domingos Martins, o distrito de Aracê também foi destacado no aviso do Inpe