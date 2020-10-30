Tradição mantida? Previsão é de chuva para o feriado de Finados no ES

O cemitério de Santo Antônio, em Vitória, já tem recebido pessoas às vésperas do feriado de Finados. No dia 2, é esperada chuva para a capital e a Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

2 de novembro, indica que a chuva se fará presente mais uma vez no Dia de Finados. "Sempre chove no feriado de Finados". Fatalmente você já deve ter ouvido ou conhece alguém que tenha escutado essa expressão que associa o tempo chuvoso à data destinada a relembrar e homenagear aqueles que já se foram. Se existe relação entre os fatos, é difícil comprovar, mas o cenário do clima para a próxima segunda-feira, em, indica que a chuva se fará presente mais uma vez no Espírito Santo , no

45 e 35 milímetros, respectivamente, para a Capital. Na segunda-feira, data de Finados, também é aguardado tempo fechado e com chance de pancadas isoladas, porém em menor quantidade e intensidade que nos dias anteriores. Segundo o Instituto Climatempo , o fim de semana será de chuva no Espírito Santo, especialmente na Região Metropolitana do Estado, no sábado (31) e domingo (1). São esperados até, respectivamente, para a Capital. Na segunda-feira, data de Finados, também é aguardado tempo fechado e com chance de pancadas isoladas, porém em menor quantidade e intensidade que nos dias anteriores.

A exceção se dará para o Norte e Noroeste do Espírito Santo, onde a precipitação pode ser maior, aponta o Climatempo.

EXPLICAÇÃO TÉCNICA

A alegação de que sempre chove em Finados possui cunho religioso e as pessoas associam a chuva à tristeza. A meteorologia do Instituto Capixaba de pesquisa, Assistência Técnica e extensão Rural (Incaper) explica que essa crença popular não se confirma.

A afirmação de que sempre chove na data é muito mais fácil de ser assimilada em regiões de clima tropical, como o Brasil. Durante o mês de novembro, estamos na primavera para a região Sudeste do Brasil, que é uma estação de transição entre o inverno seco e o verão chuvoso. Assim, a chance de chover em grande parte do Brasil é realmente alta, porém este panorama não é regra.

60,4 mm Em 2010 foi o Dia de Finados mais chuvoso de Vitória desde o início da série histórica em 1976, segundo o Incaper

Aqui no Espírito Santo, novembro é considerado  baseado em uma climatologia (1984-2014)  o segundo mês mais chuvoso do ano na maior parte do Estado, só ficando atrás de dezembro. Assim, como estamos em época de chuvas, estatisticamente a probabilidade de que seja observada chuva no dia 2 de novembro é a mesma que aquela calculada para os dias 1 e 3 de novembro, salienta o Incaper.

Segundo levantamento feito nas séries históricas de dados de chuva da Capital, Vitória, nos últimos 40 anos de dados observados, foram constatados 19 feriados de finados com chuva. Desta forma, em praticamente metade dos anos a crendice foi justificada. Na outra metade, as "lágrimas dos entes queridos" não ocorreram em forma de chuva. Estes dados foram levantados até o ano de 2018.

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