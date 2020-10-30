Inpe alerta para chuva forte em 69 cidades capixabas nesta sexta-feira

O início do feriadão prolongado pode ser de chuva forte em quase todo o Espírito Santo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuva forte para 69 cidades capixabas.
O alerta, classificado como aviso de atenção, é válido para esta sexta-feira (30) e afeta também municípios de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
O instituto aponta que nessas cidades há possibilidade de ocorrer chuva de forte intensidade e possíveis acumulados expressivos de forma pontual. Para São Paulo e o Rio de Janeiro, a previsão é de que essa chuva atinja as cidades entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira (30).
Já no Espírito Santo e no leste de Minas Gerais, a chuva intensa, segundo o Inpe, deve acontecer principalmente a partir da tarde desta sexta. Confira a lista das cidades capixabas que estão no aviso do instituto:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atilio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
No início dessa semana, o Instituto Climatempo já havia alertado que duas frentes frias deixariam o tempo instável novamente nos municípios capixabas durante o feriadão do Dia de Finados, com o tempo começando a mudar a partir dessa sexta-feira (30). O Inpe também emitiu um alerta de queda de temperatura para mais de 40 cidades do Espírito Santo.
De acordo com o Climatempo, devido à passagem dessas duas frentes frias, parte do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte do Brasil terão muitas nuvens de chuva no fim de semana prolongado.