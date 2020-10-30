Inpe alerta para chuva forte em 69 cidades capixabas nesta sexta-feira

Chuva pode atingir a Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O instituto aponta que nessas cidades há possibilidade de ocorrer chuva de forte intensidade e possíveis acumulados expressivos de forma pontual. Para São Paulo e o Rio de Janeiro, a previsão é de que essa chuva atinja as cidades entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira (30).

Já no Espírito Santo e no leste de Minas Gerais, a chuva intensa, segundo o Inpe, deve acontecer principalmente a partir da tarde desta sexta. Confira a lista das cidades capixabas que estão no aviso do instituto:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atilio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória