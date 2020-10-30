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Atenção!

Inpe alerta para chuva forte em 69 cidades capixabas nesta sexta-feira

No Espírito Santo e no leste de Minas Gerais, a chuva intensa deve acontecer principalmente a partir da tarde desta sexta-feira (30), segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 07:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 07:41
Chuva e frio na Grande Vitória
Chuva pode atingir a Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O início do feriadão prolongado pode ser de chuva forte em quase todo o Espírito Santo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuva forte para 69 cidades capixabas.
O alerta, classificado como aviso de atenção, é válido para esta sexta-feira (30) e afeta também municípios de Minas GeraisRio de Janeiro e São Paulo.
O instituto aponta que nessas cidades há possibilidade de ocorrer chuva de forte intensidade e possíveis acumulados expressivos de forma pontual. Para São Paulo e o Rio de Janeiro, a previsão é de que essa chuva atinja as cidades entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira (30).
Já no Espírito Santo e no leste de Minas Gerais, a chuva intensa, segundo o Inpe, deve acontecer principalmente a partir da tarde desta sexta. Confira a lista das cidades capixabas que estão no aviso do instituto:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atilio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Ecoporanga
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jerônimo Monteiro
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Muniz Freire
  47. Muqui
  48. Nova Venécia
  49. Pancas
  50. Piúma
  51. Presidente Kennedy
  52. Rio Bananal
  53. Rio Novo do Sul
  54. Santa Leopoldina
  55. Santa Maria de Jetibá
  56. Santa Teresa
  57. São Domingos do Norte
  58. São Gabriel da Palha
  59. São José do Calçado
  60. São Roque do Canaã
  61. Serra
  62. Sooretama
  63. Vargem Alta
  64. Venda Nova do Imigrante
  65. Viana
  66. Vila Pavão
  67. Vila Valério
  68. Vila Velha
  69. Vitória

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No início dessa semana, o Instituto Climatempo já havia alertado que duas frentes frias deixariam o tempo instável novamente nos municípios capixabas durante o feriadão do Dia de Finados, com o tempo começando a mudar a partir dessa sexta-feira (30). O Inpe também emitiu um alerta de queda de temperatura para mais de 40 cidades do Espírito Santo.
De acordo com o Climatempo, devido à passagem dessas duas frentes frias, parte do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte do Brasil terão muitas nuvens de chuva no fim de semana prolongado.
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