Temperatura pode cair mais de 10 °C em 44 cidades do ES, diz alerta

As frentes frias que devem influenciar o tempo no Espírito Santo podem provocar uma queda acentuada na temperatura em mais de 40 cidades capixabas. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta para o Estado de que esse declínio brusco pode ser superior a 10 °C já nesta sexta-feira (30).
O alerta é válido para 44 cidades do Espírito Santo, entre municípios das regiões Sul, Serrana, Caparaó e toda a Grande Vitória. Essa queda na temperatura pode atingir também cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.
Classificado pelo instituto como aviso de atenção, o alerta indica que há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. Confira a lista de cidades capixabas que constam no aviso:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atilio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
ATUAÇÃO DE FRENTES FRIAS
No início dessa semana, o Instituto Climatempo já havia alertado que duas frentes frias deixariam o tempo instável novamente nos municípios capixabas durante o feriadão do Dia de Finados, com o tempo começando a mudar a partir dessa sexta-feira (30).
De acordo com o Climatempo, devido à passagem dessas duas frentes frias, partes do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte do Brasil terão muitas nuvens de chuva no fim de semana prolongado.