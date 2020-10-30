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Temperatura pode cair mais de 10 °C em 44 cidades do ES, diz alerta

O alerta foi emitido pelo  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para os municípios das regiões Sul, Serrana, Caparaó e toda a Grande Vitória e é válido para esta sexta-feira (30)

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 07:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 07:15
Frio no ES
Frio pode voltar a atingir o ES Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
As frentes frias que devem influenciar o tempo no Espírito Santo podem provocar uma queda acentuada na temperatura em mais de 40 cidades capixabas. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta para o Estado de que esse declínio brusco pode ser superior a 10 °C já nesta sexta-feira (30).
O alerta é válido para 44 cidades do Espírito Santo, entre municípios das regiões Sul, Serrana, Caparaó e toda a Grande Vitória. Essa queda na temperatura pode atingir também cidades de Minas GeraisRio de JaneiroSão PauloParaná e Santa Catarina.
Classificado pelo instituto como aviso de atenção, o alerta indica que há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. Confira a lista de cidades capixabas que constam no aviso:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atilio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itaguaçu
  23. Itapemirim
  24. Itarana
  25. Iúna
  26. Jerônimo Monteiro
  27. Laranja da Terra
  28. Marataízes
  29. Marechal Floriano
  30. Mimoso do Sul
  31. Muniz Freire
  32. Muqui
  33. Piúma
  34. Presidente Kennedy
  35. Rio Novo do Sul
  36. Santa Leopoldina
  37. Santa Maria de Jetibá
  38. Santa Teresa
  39. São José do Calçado
  40. Vargem Alta
  41. Venda Nova do Imigrante
  42. Viana
  43. Vila Velha
  44. Vitória

ATUAÇÃO DE FRENTES FRIAS

No início dessa semana, o Instituto Climatempo já havia alertado que duas frentes frias deixariam o tempo instável novamente nos municípios capixabas durante o feriadão do Dia de Finados, com o tempo começando a mudar a partir dessa sexta-feira (30).
De acordo com o Climatempo, devido à passagem dessas duas frentes frias, partes do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte do Brasil terão muitas nuvens de chuva no fim de semana prolongado.

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