No ES, 13 cidades já ultrapassam volume de chuva esperado para outubro

Vitória é um dos municípios que ultrapassaram a média de outubro Crédito: Fernando Madeira

No mapa, é possível notar o quanto choveu em cada município até o dia 26 de outubro, o que corresponde ao acumulado, medido milímetros (mm). A "média out"  indicada em cada município no mapa e medida em milímetros  evidencia o que era esperado para todo o mês, de acordo com os dados do Incaper.

Ainda de acordo com os números, é possível notar uma diferença na expectativa em diferentes cidades do Espírito Santo. O terceiro dado, definido como percentual, é o que pode-se chamar de "desvio", ou seja, 100% quer dizer que cumpriu-se o que era esperado. Números inferiores mostram que a média do mês ainda não foi alcançada. Qualquer dado superior a 100% coloca o município na lista dos que tiveram mais chuva que a média. Em um percentual de 200%, por exemplo, significa que choveu o dobro na cidade.

"De acordo com a climatologia de outubro, o acumulado representa mais que duas vezes a média do mês. Normalmente, em grande parte do Espírito Santo chove entre 90 e 120 mm, com exceção do Norte e Noroeste, que registra menos de 90 mm", explicou o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper.

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, da Rádio CBN Vitória , o meteorologista ainda destacou que a diferença entre as chuvas do último fim de semana e as ocorridas em janeiro  que provocaram tragédias  é a forma contínua com que ocorre. Pancadas de chuva no verão geram um grande volume em um curto período, o que colabora para a ocorrência de desastres naturais.