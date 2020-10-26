ES recebe novo alerta de chuva

Apesar do "céu de brigadeiro" em algumas partes do Espírito Santo nesta segunda-feira (26), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuva para os 78 municípios capixabas, válido até terça-feira (27).
De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em todo o Estado.
CHEGADA DE FRENTE FRIA
Segundo informações do Climatempo, duas frentes frias devem deixar o tempo instável no Espírito Santo durante a semana. A primeira vai avançar pelo litoral da Região Sudeste já na terça (27) e se junta com o ciclone subtropical que se forma na costa do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O sistema começar a se afastar na sexta-feira (30), quando outro fenômeno do tipo deve se formar, avançando do Sul para o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil.