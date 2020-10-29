Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no Litoral Sul do ES

A Marinha do Brasil publicou, no fim da tarde desta quinta-feira (29), um alerta para ventos com intensidade de até 60 km/h, o equivalente a 33 nós, para o Litoral Sul capixaba. Os ventos, de direção Nordeste a Norte, devem ser observados na faixa litorânea entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o sul de Vitória, no Espírito Santo, até a noite de sexta-feira (30). A causa é a passagem de uma frente fria no litoral.
O aviso para ventos com velocidade acima do normal é o segundo em dois dias. Na quarta-feira (28), um alerta semelhante foi publicado pelo órgão e tinha validade até a manhã de sexta-feira, sendo, portanto, prorrogado após a nova publicação.
Marinha alerta para ventos de até 60 kmh no Litoral Sul do ES -
ALERTA CLIMÁTICO
Ainda nesta quinta-feira, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de chuva forte para municípios das regiões Serrana, Sul, Caparaó e Metropolitana. O Inpe destaca que podem ocorrer no local, além de chuva, descargas elétricas, ocasionais rajadas de vento de forte intensidade e queda de granizo. O aviso tem validade até as 23h59.