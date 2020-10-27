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Que fim levou o ciclone subtropical formado no ES na última semana?

O ciclone subtropical se formou devido a um sistema de baixa pressão atmosférica na costa capixaba e causou fortes chuvas durante o fim de semana

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 20:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 20:19
Chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória foi registrada na última semana Crédito: Fernando Madeira
A formação de um sistema de baixa pressão atmosférica na costa capixaba, acompanhada de fortes chuvas durante o último fim de semana, deixou o tempo instável e moradores de áreas de risco do Espírito Santo preocupados. Mas segundo a Marinha do Brasil, em aviso meteorológico emitido nesta terça-feira (27), o ciclone subtropical que se formou na costa capixaba perdeu força e foi rebaixado à categoria de "Depressão Subtropical".
A avaliação ocorreu nesta terça após a Marinha constatar ventos à superfície de 55 km/h, de acordo com estimativas de satélite. No domingo (25), a expectativa era que os ventos atingissem velocidade de 74 km/h.
Ciclone subtropical deve se afastar da costa do ES
No domingo, o ciclone subtropical começava a se afastar da costa do ES Crédito: Windy
O ciclone deve ser enfraquecido ainda mais durante a noite desta terça-feira. "As previsões apontam que a tempestade perderá intensidade e será absorvida por um sistema frontal, perdendo suas características subtropicais, não sendo mais classificada como depressão subtropical a partir da noite de hoje (27)", classifica o alerta da Marinha.

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