Que fim levou o ciclone subtropical formado no ES na última semana?

A formação de um sistema de baixa pressão atmosférica na costa capixaba, acompanhada de fortes chuvas durante o último fim de semana, deixou o tempo instável e moradores de áreas de risco do Espírito Santo preocupados. Mas segundo a Marinha do Brasil, em aviso meteorológico emitido nesta terça-feira (27), o ciclone subtropical que se formou na costa capixaba perdeu força e foi rebaixado à categoria de "Depressão Subtropical".
A avaliação ocorreu nesta terça após a Marinha constatar ventos à superfície de 55 km/h, de acordo com estimativas de satélite. No domingo (25), a expectativa era que os ventos atingissem velocidade de 74 km/h.
O ciclone deve ser enfraquecido ainda mais durante a noite desta terça-feira. "As previsões apontam que a tempestade perderá intensidade e será absorvida por um sistema frontal, perdendo suas características subtropicais, não sendo mais classificada como depressão subtropical a partir da noite de hoje (27)", classifica o alerta da Marinha.