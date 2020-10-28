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Aviso meteorológico

Inpe alerta para tempestade com queda de granizo em 54 municípios do ES

Segundo informações do aviso, válido até as 23h de quarta (28), poderá ocorrer na área chuva de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, além da queda de granizo

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 16:23
Rio Doce, na altura da Ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do ES
Rio Doce, na altura da Ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu, na tarde desta quarta-feira (28), um alerta para 54 municípios capixabas, que estão sob risco de vendaval, tempestade e queda de granizo. Segundo informações do aviso, válido até as 23h de quarta, poderá ocorrer na área chuva de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, ocasionais rajadas de vento de forte intensidade, além da queda de granizo.
O alerta emitido pelo instituto é classificado como amarelo, definido como "aviso de atenção" para o fenômeno adverso. A área também abrange parte dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

VEJA A LISTA DOS MUNICÍPIOS:

  • Afonso Cláudio;
  • Água Doce do Norte;
  • Águia Branca;
  • Alegre;
  • Alto Rio Novo;
  • Apiacá;
  • Atilio Vivacqua;
  • Baixo Guandu;
  • Barra de São Francisco;
  • Boa Esperança;
  • Bom Jesus do Norte;
  • Brejetuba;
  • Cachoeiro de Itapemirim;
  • Castelo;
  • Colatina;
  • Conceição do Castelo;
  • Divino de São Lourenço;
  • Dores do Rio Preto;
  • Domingos Martins*;
  • Ecoporanga;
  • Governador Lindenberg;
  • Guaçuí;
  • Ibatiba;
  • Ibitirama;
  • Irupi;
  • Itaguaçu;
  • Itarana;
  • Iúna;
  • Jerônimo Monteiro;
  • Laranja da Terra;
  • Mantenópolis;
  • Marilândia;
  • Mimoso do Sul;
  • Montanha;
  • Mucurici;
  • Muniz Freire;
  • Muqui;
  • Nova Venécia;
  • Pancas;
  • Pedro Canário;
  • Pinheiros;
  • Ponto Belo;
  • Rio Bananal;
  • Santa Leopoldina;
  • Santa Maria de Jetibá;
  • Santa Teresa;
  • São Domingos do Norte;
  • São Gabriel da Palha;
  • São José do Calçado;
  • São Roque do Canaã;
  • Vargem Alta;
  • Venda Nova do Imigrante;
  • Vila Pavão;
  • Vila Valério.
*O Inpe emitiu alerta para o distrito de Aracê, localizado em Domingos Martins. Não há previsão de chuva forte para a sede do município, de acordo com o instituto.

AVISO DA MARINHA

Ainda durante a tarde desta quarta (28), a Marinha do Brasil alertou para ventos com intensidade de até 60 km/h entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o sul de Vitória, no ES. A causa é a passagem de uma frente fria e o fenômeno deve ser observado entre a manhã de quinta-feira (29) e a manhã de sexta (30).

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