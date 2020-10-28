Inpe alerta para tempestade com queda de granizo em 54 municípios do ES

O alerta emitido pelo instituto é classificado como amarelo, definido como "aviso de atenção" para o fenômeno adverso. A área também abrange parte dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

*O Inpe emitiu alerta para o distrito de Aracê, localizado em Domingos Martins. Não há previsão de chuva forte para a sede do município, de acordo com o instituto.

Ainda durante a tarde desta quarta (28), a Marinha do Brasil alertou para ventos com intensidade de até 60 km/h entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o sul de Vitória, no ES. A causa é a passagem de uma frente fria e o fenômeno deve ser observado entre a manhã de quinta-feira (29) e a manhã de sexta (30).