Consequências de ciclone

ES segue com ventania e alerta para granizo e raios nesta quinta-feira

A madrugada desta quinta-feira (29) foi de muitas rajadas de vento na Grande Vitória e em outras regiões, provocadas pela passagem do ciclone subtropical Mani pelo Estado. Confira o panorama climático para o Espírito Santo

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 12:35
Ventos fortes em Vila Velha
A manhã desta quinta-feira (29) foi de muito vento em Vila velha, na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
Reparou como ventou forte na noite de quarta-feira (28) e madrugada desta quinta-feira (29) na Grande Vitória? Esses ventos ainda são resquícios do ciclone subtropical que se formou nos últimos dias entre o litoral capixaba e do Rio de Janeiro, e que posteriormente foi reclassificado como tempestade subtropical pela Marinha. As rajadas do Mani chegaram a atingir 82 km/h na região de Abrolhos. 

Segundo o Climatempo, os últimos dias de outubro são marcadas por condições meteorológicas favoráveis a ocorrência de intensas rajadas de vento no Espírito Santo e no restante do país.
Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista do Instituto, Angela Ruiz, explicou que a tempestade subtropical já está se afastando da costa brasileira, porém ainda com força para fazer com que o vento se mantenha mais intenso, principalmente nas próximas 24 horas.
"O Espírito Santo continua com esse alerta de temporais isolados, inclusive com muita ventania ao longo de todo o Estado, especialmente mais para o Norte, onde há mais nebulosidade. Ela inclusive deve aumentar a partir desta sexta-feira e o fim de semana pode ser de muita chuva, principalmente no sábado (31)", disse.

NOVO ALERTA

Além da possibilidade de ventania em praticamente todo o Estado, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta climático para o Espírito Santo. Somado às rajadas e possibilidade de chuva forte, nas regiões Metropolitana, Serrana, Sul e no Caparaó podem ocorrer outros fenômenos meteorológicos. O alerta tem validade até às 23h59.
Tempo
O Espírito Santo novamente está em alerta para fenômenos meteorológicos, como granizo, tempestade de raios e chuva forte Crédito: Reprodução/Inpe
Na área em destaque ocorrerá chuva localmente de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, ocasionais rajadas de vento de forte intensidade e queda de granizo, informa o Inpe.

AS CIDADES DO ES EM ALERTA 

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alto Rio Novo
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Laranja da Terra
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Pancas
  • Santa Maria de Jetibá
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
O aviso do Inpe também se prolonga para outras regiões do país. A área favorável para a ocorrência de granizo, tempestade de raio, ventos fortes e chuvas intensas, avança sobre parte do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.

