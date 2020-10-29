ES segue com ventania e alerta para granizo e raios nesta quinta-feira

Reparou como ventou forte na noite de quarta-feira (28) e madrugada desta quinta-feira (29) na Grande Vitória? Esses ventos ainda são resquícios do ciclone subtropical que se formou nos últimos dias entre o litoral capixaba e do Rio de Janeiro, e que posteriormente foi reclassificado como tempestade subtropical pela Marinha. As rajadas do Mani chegaram a atingir 82 km/h na região de Abrolhos.
Segundo o Climatempo, os últimos dias de outubro são marcadas por condições meteorológicas favoráveis a ocorrência de intensas rajadas de vento no Espírito Santo e no restante do país.
Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista do Instituto, Angela Ruiz, explicou que a tempestade subtropical já está se afastando da costa brasileira, porém ainda com força para fazer com que o vento se mantenha mais intenso, principalmente nas próximas 24 horas.
"O Espírito Santo continua com esse alerta de temporais isolados, inclusive com muita ventania ao longo de todo o Estado, especialmente mais para o Norte, onde há mais nebulosidade. Ela inclusive deve aumentar a partir desta sexta-feira e o fim de semana pode ser de muita chuva, principalmente no sábado (31)", disse.
NOVO ALERTA
Além da possibilidade de ventania em praticamente todo o Estado, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta climático para o Espírito Santo. Somado às rajadas e possibilidade de chuva forte, nas regiões Metropolitana, Serrana, Sul e no Caparaó podem ocorrer outros fenômenos meteorológicos. O alerta tem validade até às 23h59.
Na área em destaque ocorrerá chuva localmente de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, ocasionais rajadas de vento de forte intensidade e queda de granizo, informa o Inpe.
AS CIDADES DO ES EM ALERTA
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
O aviso do Inpe também se prolonga para outras regiões do país. A área favorável para a ocorrência de granizo, tempestade de raio, ventos fortes e chuvas intensas, avança sobre parte do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.