Tempestade

Vídeo: chuva de granizo atinge Buenos Aires, zona rural de Guarapari

De acordo com Ademir Reis, que fez as imagens, o tempo estava aberto e fazia muito calor pouco antes da ocorrência do fenômeno

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 18:29

Redação de A Gazeta

Queda de granizo em Buenos Aires, Guarapari Crédito: Reprodução
Uma chuva que durou cerca de 15 minutos, acompanhada de ventos fortes e queda de granizo atingiu o distrito de Buenos Aires, na zona rural de Guarapari, nesta quarta-feira (28). De acordo com Ademir Reis, leitor que fez as imagens, o tempo estava aberto e fazia muito calor pouco antes da ocorrência do fenômeno. No vídeo, é possível ver as pedras de gelo caindo junto com a chuva sobre um carro.
"O tempo estava aberto, bastante quente, aí começaram as trovoadas, muitos raios e logo em seguida a chuva caiu com granizo. Agora (depois da chuva) está bem mais fresco", relatou o morador da região.
Ademir é comerciante, trabalha no local há dez anos e disse nunca ter visto uma chuva de granizo na região.
A reportagem de A Gazeta procurou a Defesa Civil municipal para saber se o fenômeno provocou algum dano, mas não obteve resposta.
De acordo com o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos, as condições de instabilidade eram favoráveis para a ocorrência da queda de granizo.
O fenômeno também foi registrado em outros municípios do ES, como Marilândia e Linhares.
Um alerta de tempestade com queda de granizo em 54 municípios capixabas foi publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta quarta (28). Guarapari não consta entre as cidades sob risco, apesar da ocorrência.

