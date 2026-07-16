Vitor Vogas assina nova coluna de política em A Gazeta

Referência de análise política no Espírito Santo, o jornalista Vitor Vogas está de volta à equipe de A Gazeta. Ele assina uma nova coluna de política no site, que já conta com a colunista Letícia Gonçalves, e passa a integrar o time que vai acompanhar de perto os bastidores da política no Estado, que neste ano tem foco na cobertura das Eleições 2026.





Em sua terceira passagem pela Rede Gazeta — as duas anteriores foram de 2008 a 2011 e de 2014 a 2021 —, Vogas está feliz e animado com o retorno à empresa, que foi sua primeira casa na profissão, e que ele classifica como um grande escola do jornalismo.





"Volto num momento bem interessante e oportuno para quem pratica e gosta de exercitar o jornalismo político. Volto no 'olho do furacão', na antessala das eleições. Para o eleitor, as definições podem se apresentar um pouco mais à frente, mas, para nós que acompanhamos de perto, as eleições já começaram", observa.





Vogas pontua que, já na segunda-feira (20), começam as convenções partidárias, encontros em que as legendas escolhem os candidatos que participarão da disputa. "Os próximos dias serão muito intensos de articulações e definições de candidaturas", comenta o jornalista, que vai, naturalmente, acompanhar as apostas dos partidos e federações.





Questionado sobre como planeja conduzir sua atuação nesta nova fase, Vogas ressalta que o retorno para A Gazeta mantém as convicções que sempre nortearam seu trabalho como jornalista.





"Volto orientado pelos princípios de buscar praticar um jornalismo independente, analítico e crítico, sempre com equilíbrio e respeito", ressalta o novo colunista.





Vogas diz, ainda, que tem o compromisso de entregar no dia a dia algo além do noticiário factual. Ele sustenta que a base da coluna vai ser fundamentalmente o binômio informações de bastidores e análise.





"O leitor de A Gazeta vai ter um conteúdo mais analítico para que não apenas se mantenha bem informado sobre os acontecimentos políticos e eleitorais durante esse período, mas, acima de tudo, consiga entender, encontre um espaço de referência para compreender o que está acontecendo, os bastidores das decisões e do processo eleitoral."