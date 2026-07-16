Vitor Vogas assina nova coluna de política em A Gazeta

Referência de análise política no Espírito Santo, o jornalista Vitor Vogas está de volta à equipe de A Gazeta. Ele assina uma nova coluna de política no site, que já conta com a colunista Letícia Gonçalves, e passa a integrar o time que vai acompanhar de perto os bastidores da política no Estado, que neste ano tem foco na cobertura das Eleições 2026.
Em sua terceira passagem pela Rede Gazeta — as duas anteriores foram de 2008 a 2011 e de 2014 a 2021 —, Vogas está feliz e animado com o retorno à empresa, que foi sua primeira casa na profissão, e que ele classifica como um grande escola do jornalismo.
"Volto num momento bem interessante e oportuno para quem pratica e gosta de exercitar o jornalismo político. Volto no 'olho do furacão', na antessala das eleições. Para o eleitor, as definições podem se apresentar um pouco mais à frente, mas, para nós que acompanhamos de perto, as eleições já começaram", observa.
Vogas pontua que, já na segunda-feira (20), começam as convenções partidárias, encontros em que as legendas escolhem os candidatos que participarão da disputa. "Os próximos dias serão muito intensos de articulações e definições de candidaturas", comenta o jornalista, que vai, naturalmente, acompanhar as apostas dos partidos e federações.
Questionado sobre como planeja conduzir sua atuação nesta nova fase, Vogas ressalta que o retorno para A Gazeta mantém as convicções que sempre nortearam seu trabalho como jornalista.
"Volto orientado pelos princípios de buscar praticar um jornalismo independente, analítico e crítico, sempre com equilíbrio e respeito", ressalta o novo colunista.
Vogas diz, ainda, que tem o compromisso de entregar no dia a dia algo além do noticiário factual. Ele sustenta que a base da coluna vai ser fundamentalmente o binômio informações de bastidores e análise.
"O leitor de A Gazeta vai ter um conteúdo mais analítico para que não apenas se mantenha bem informado sobre os acontecimentos políticos e eleitorais durante esse período, mas, acima de tudo, consiga entender, encontre um espaço de referência para compreender o que está acontecendo, os bastidores das decisões e do processo eleitoral."
O editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, frisa que a chegada de Vitor Vogas ao time acontece em um momento extremamente estratégico para a cobertura política da rede.
"Sua experiência e competência na análise dos bastidores do poder fortalecem nosso jornalismo. Ao lado da colunista Letícia Gonçalves, Vogas formará uma parceria de peso para garantir uma cobertura das Eleições de 2026 de altíssimo nível, com profundidade e relevância para nosso público."
Além dos dois colunistas, A Gazeta ainda conta com reforço editorial no período eleitoral, com a formação do Núcleo de Eleições. Desde o início deste mês, um time de jornalistas do site já está dedicado exclusivamente à cobertura dos fatos políticos do Estado, das primeiras movimentações antes das convenções até a posse dos eleitos.
Novo integrante do time, Vogas faz questão de valorizar o trabalho em equipe e afirma que sua ideia é unir forças na cobertura política da rede. "Venho para colaborar com esse brilhante time de jornalismo político, do núcleo que está cobrindo as eleições. Não somente aos colegas da reportagem, como também, e principalmente, à (colunista) Letícia Gonçalves, com quem vou somar forças para oferecer aos leitores conteúdos com esse diferencial", afirma.