A Gazeta divulga nova pesquisa sobre disputas para governo e Senado no ES

A um mês do início oficial das campanhas eleitorais, A Gazeta divulga nesta quinta-feira (16) uma pesquisa inédita da Quaest sobre as disputas no Espírito Santo para o governo e para o Senado.
Os eleitores do Estado vão saber como anda o desempenho de pré-candidatros e de nomes cotados para o pleito deste ano, faltando poucos dias para o início do período das convenções partidárias. Será nesses encontros, que acontecem entre 20 de julho e 5 de agosto, que as legendas vão definir os nomes que vão estar nas urnas em outubro.
O levantamento traz consulta à população com diferentes cenários de primeiro e segundo turnos, com possíveis candidatos. O prazo para registro oficial das candidaturas termina no dia 15 de agosto.
A pesquisa inclui cenários das intenções de voto espontâneo – quando o nome dos candidatos não é apresentado a quem estiver respondendo a pesquisa – e estimulado – quando uma lista com os nomes é apresentada para que a pessoa escolha –, além das rejeições.
Entrevistadores estiveram nas ruas entre os dias 10 e 13 de julho, conduzindo 804 entrevistas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
O editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, ressalta que, às vésperas das convenções, as pesquisas eleitorais ajudam a compreender o cenário político do Espírito Santo e acompanhar o impacto ds articulações na disputa eleitoral.
"Nosso time de reportagem está mobilizado para trazer informações relevantes durante todo o processo eleitoral e ajudar os eleitores do Espírito Santo a estarem bem informados e tomarem suas decisões", afirma.
A primeira pesquisa com o termômetro do cenário eleitoral do Espírito Santo contratada por A Gazeta foi divulgada no dia 30 de abril. Já no dia 30 de março, A Gazeta publicou levantamento da Quaest contratado pelo Estado de Minas.
Com as pesquisas contratadas por A Gazeta, o eleitor vai passar a acompanhar com mais frequência as consultas de intenção de voto, não apenas para o governo, mas também para o Senado Federal que, neste ano, terá duas vagas em disputa.
A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07211/2026.
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