A Gazeta divulga nova pesquisa sobre disputas para governo e Senado no ES

A um mês do início oficial das campanhas eleitorais, A Gazeta divulga nesta quinta-feira (16) uma pesquisa inédita da Quaest sobre as disputas no Espírito Santo para o governo e para o Senado.





Os eleitores do Estado vão saber como anda o desempenho de pré-candidatros e de nomes cotados para o pleito deste ano, faltando poucos dias para o início do período das convenções partidárias. Será nesses encontros, que acontecem entre 20 de julho e 5 de agosto, que as legendas vão definir os nomes que vão estar nas urnas em outubro.





O levantamento traz consulta à população com diferentes cenários de primeiro e segundo turnos, com possíveis candidatos. O prazo para registro oficial das candidaturas termina no dia 15 de agosto.





A pesquisa inclui cenários das intenções de voto espontâneo – quando o nome dos candidatos não é apresentado a quem estiver respondendo a pesquisa – e estimulado – quando uma lista com os nomes é apresentada para que a pessoa escolha –, além das rejeições.





Entrevistadores estiveram nas ruas entre os dias 10 e 13 de julho, conduzindo 804 entrevistas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.