Argentina e Espanha duelam pelo título da Copa do Mundo: tudo sobre a final inédita que coloca Messi e Yamal frente a frente

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A final coloca frente a frente dois dos grandes nomes do futebol mundial: Messi, em sua terceira decisão de Copa do Mundo, e Lamine Yamal , jovem estrela espanhola que se tornou um dos símbolos da renovação da seleção.

A partida também reserva um encontro entre mestre e aprendiz. Antes de comandarem Espanha e Argentina, Luis de la Fuente foi professor de Lionel Scaloni no curso de treinadores da Uefa.

A sensação entre argentinos e espanhóis é de que este confronto chega com contas pendentes.

A Finalíssima, partida que colocaria frente a frente a Espanha — campeã da Eurocopa de 2024 — e a Argentina — vencedora da Copa América de 2024 — estava prevista para março de 2026, mas acabou cancelada pela Uefa e nunca chegou a ser disputada.

Entre problemas de calendário e a falta de consenso entre as federações, o encontro ficou pelo caminho.

Agora, a Copa do Mundo oferece o palco perfeito para que as duas seleções, que ocupam o primeiro e segundo lugar no ranking da Fifa, decidam dentro de campo quem tem a melhor equipe da atualidade.

E para além do duelo esportivo, a final entre Argentina e Espanha também carrega uma dimensão histórica e cultural. As duas seleções representam países ligados por séculos de história, marcada pelo processo de colonização espanhola na América e pelos movimentos de independência que deram origem à Argentina moderna.

Confira tudo sobre a final da Copa do Mundo de 2026: horário, onde assistir, retrospecto, campanhas das seleções e os principais destaques dos times.

Horário, local e onde assistir à final da Copa

A grande final entre Espanha e Argentina está marcada para este domingo (19/07) às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York.

A partida será transmitida pela TV Globo, Globoplay, ge TV, sportv, NSports, SBT e Cazé TV. A BBC News Brasil fará a cobertura em tempo real da decisão.

Mas antes da bola rolar, será realizada a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo, com início previsto para as 14h30.

A final também terá uma novidade no torneio: o primeiro show de intervalo no formato inspirado no Super Bowl . A apresentação terá cerca de 11 minutos e reunirá grandes nomes da música, como Justin Bieber, Madonna, Shakira e o grupo sul-coreano BTS.

O MetLife Stadium é o mesmo estádio em que o Brasil estreou na Copa do Mundo contra o Marrocos e foi eliminado do Mundial pela Noruega nas oitavas de final.

A arena foi construída ao custo de cerca de US$ 1,6 bilhão (aproximadamente R$ 8,3 bilhões). O estádio é alvo de críticas por causa de seu gramado artificial, que tem histórico de reclamações de atletas da NFL.

Como chegam Argentina e Espanha para a decisão

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A Argentina chega à final da Copa do Mundo de 2026 como atual campeã mundial e tenta defender o título conquistado no Catar. Sob o comando de Lionel Scaloni, a seleção vive uma das eras mais vitoriosas de sua história recente: além da Copa do Mundo de 2022, conquistou duas edições da Copa América (2021 e 2024), recuperando a confiança de uma geração liderada por Messi.

Desde que assumiu a seleção, em 2018, Scaloni transformou uma equipe que vinha de anos de instabilidade em uma das maiores forças do futebol mundial. Agora, o treinador busca um feito histórico: tornar-se apenas o segundo técnico a conquistar duas Copas do Mundo. O único a alcançar essa marca foi o italiano Vittorio Pozzo, campeão mundial com a Itália em 1934 e 1938.

Aos 39 anos, Messi continua sendo o principal símbolo dessa equipe. O camisa 10 foi decisivo na classificação para a final de 2026: com duas assistências na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, ajudou a Argentina a buscar a virada e chegar à segunda decisão consecutiva de Copa do Mundo.

Nesta edição, Messi soma oito gols e quatro assistências, números que o colocam entre os grandes protagonistas do torneio. O argentino também se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 21 gols — 15 deles marcados depois de completar 35 anos, um retrato da longevidade de um jogador que segue decisivo nos maiores palcos.

Mas a força da Argentina vai além de seu capitão. O ataque conta com jogadores de alto nível, como Julián Álvarez e Lautaro Martínez, acostumados a aparecer em grandes partidas. Foi justamente Lautaro quem marcou o gol que garantiu a classificação argentina para a final.

No meio-campo, Enzo Fernández ganhou protagonismo pela capacidade de criação e também apareceu em momentos decisivos, como no gol marcado contra a Inglaterra na semifinal.

Até a final, a Argentina marcou 19 gols em sete partidas e sofreu sete. O poder ofensivo é uma das principais armas da equipe, mas a defesa aparece como um ponto de atenção. Lesões e temporadas irregulares de alguns jogadores do setor defensivo levantaram dúvidas sobre a consistência da equipe.

Outro desafio para Scaloni é encontrar alternativas quando Messi não consegue participar diretamente da construção das jogadas. Embora a seleção tenha um elenco talentoso, o camisa 10 continua sendo a principal referência criativa do time.

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Do outro lado, a Espanha chega à final da Copa do Mundo de 2026 embalada pela vitória sobre a França na semifinal. Com uma atuação marcada pelo controle da partida e pela eficiência, a seleção de Luis de la Fuente venceu por 2 a 0 e garantiu vaga em sua segunda decisão de Copa do Mundo da história.

A equipe mostrou por que é a atual campeã europeia e uma das seleções mais consistentes do futebol mundial. Invicta há 37 jogos, a Espanha mantém as características que marcaram essa geração: domínio do meio-campo, posse de bola, circulação rápida e capacidade de controlar o ritmo das partidas.

O início da campanha, porém, trouxe alguns questionamentos. A equipe estreou com um empate sem gols contra Cabo Verde, estreante em Copas do Mundo, e chegou a ser vista como uma seleção que corria por fora na disputa pelo título. Mas cresceu ao longo do torneio e encontrou seu melhor futebol justamente na fase decisiva.

A final também representa a consolidação do trabalho de Luis de la Fuente. O treinador de 64 anos conhece profundamente a estrutura da seleção espanhola: faz parte do projeto nacional desde 2013 e conquistou títulos europeus nas categorias sub-19 e sub-21 antes de assumir a equipe principal em dezembro de 2022, no lugar de Luis Enrique.

Desde então, transformou a Espanha em uma equipe que combina a tradicional qualidade técnica do futebol espanhol com uma postura mais ofensiva e vertical. Sob seu comando, a seleção conquistou a Liga das Nações de 2023 e a Eurocopa de 2024, e agora tenta completar o ciclo com o título mundial.

De la Fuente também ganhou a confiança dos jogadores por criar um ambiente positivo no grupo e passou a receber elogios pela capacidade de fazer ajustes táticos durante as competições.

A Espanha tem um dos elencos mais completos da competição, especialmente no meio-campo e no gol. A ascensão de Lamine Yamal transformou o atacante em um dos grandes símbolos da nova geração espanhola.

Embora ainda não tenha repetido os mesmos números de gols de outros momentos, Yamal segue sendo fundamental pela capacidade de criar jogadas, acelerar o ritmo e encontrar espaços contra defesas fechadas.

No ataque, Mikel Oyarzabal ganhou protagonismo e marcou o primeiro gol da semifinal contra a França, garantindo a classificação para a decisão. A profundidade do elenco permite que a Espanha mantenha intensidade mesmo com mudanças na escalação.

Último confronto teve sete gols

Argentina e Espanha se enfrentaram 14 vezes, com seis vitórias para cada lado e dois empates.

O último confronto aconteceu em 27 de março de 2018, em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Rússia, torneio em que nenhuma das duas seleções teve uma campanha longa, caindo nas oitavas de final.

O duelo foi marcado por uma goleada da Espanha por 6 a 1, com três gols de Isco e outros de Diego Costa, Iago Aspas e Thiago Alcântara. Lionel Messi, contudo, não participou do confronto por causa de uma lesão.

O gol da Argentina foi marcado por Nicolás Otamendi, um dos convocados de Scaloni na seleção atual.

Na época, o técnico da Argentina era Jorge Sampaoli. O contrato dele acabou meses depois da Copa na Rússia.

Apesar de serem duas potências do futebol internacional, as duas seleções se enfrentaram apenas uma vez em uma Copa do Mundo.

O encontro aconteceu na fase de grupos do Mundial da Inglaterra, em 1966, quando a Argentina venceu por 2 a 1.

Histórico de confrontos entre Espanha e Argentina:

7 de dezembro de 1952 — Amistoso em Madri: Espanha 0 x 1 Argentina

5 de julho de 1953 — Amistoso em Buenos Aires: Argentina 1 x 0 Espanha

24 de julho de 1960 — Amistoso em Buenos Aires: Argentina 2 x 0 Espanha

11 de junho de 1961 — Amistoso em Madri: Espanha 2 x 0 Argentina

13 de julho de 1966 — Copa do Mundo (fase de grupos): Argentina 2 x 1 Espanha

11 de outubro de 1972 — Amistoso em Buenos Aires: Argentina 0 x 1 Espanha

12 de outubro de 1974 — Amistoso em Buenos Aires: Argentina 1 x 1 Espanha

12 de outubro de 1988 — Amistoso em Sevilha: Espanha 1 x 1 Argentina

20 de setembro de 1995 — Amistoso em Madri: Espanha 2 x 1 Argentina

17 de novembro de 1999 — Amistoso em Madri: Espanha 0 x 2 Argentina

11 de outubro de 2006 — Amistoso em Múrcia: Espanha 2 x 1 Argentina

14 de novembro de 2009 — Amistoso em Madri: Espanha 2 x 1 Argentina

7 de setembro de 2010 — Amistoso em Buenos Aires: Argentina 4 x 1 Espanha

27 de março de 2018 — Amistoso em Madri: Espanha 6 x 1 Argentina

As campanhas até a final

A Argentina chega à decisão com uma campanha perfeita: sete vitórias em sete jogos. A equipe de Lionel Scaloni se destacou pela regularidade e pela capacidade de superar partidas equilibradas, especialmente na fase eliminatória.

Na fase de grupos, a seleção terminou com 100% de aproveitamento: venceu a Argélia por 3 a 0, a Áustria por 2 a 0 e a Jordânia por 3 a 1.

No mata-mata, porém, os desafios aumentaram. Na primeira partida, a Argentina precisou da prorrogação para superar Cabo Verde por 3 a 2.

Depois, nas oitavas de final, passou sufoco contra o Egito, vencendo a partida de virada por 3 a 2 após estar perdendo por 2 a 0 até os 34 minutos do segundo tempo.

Contra a Suíça, nas quartas de final os argentinos também contaram com a prorrogação para vencer por 3 a 1 após um empate em um gol no tempo normal.

Na semifinal, a Argentina superou a Inglaterra por 2 a 1 em uma partida marcada por muita intensidade e garantiu vaga na decisão. Agora, a equipe de Scaloni tenta conquistar o segundo título mundial consecutivo e ampliar ainda mais o legado dessa geração.

Já a Espanha chega com uma vitória a menos que a Argentina, mas com uma campanha marcada por controle de bola e eficiência na defesa. Dos sete jogos, venceu seis e empatou um — na estreia de 0-0 contra Cabo Verde.

A seleção de Luis de la Fuente respondeu com uma goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita e uma vitória por 1 a 0 diante do Uruguai.

No mata-mata, a Espanha mostrou ainda mais força. Na primeira partida, derrotou a Áustria por 3 a 0. Depois, superou Portugal por 1 a 0 nas oitavas de final e venceu a Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final.

Na semifinal, veio o maior teste: a Espanha enfrentou a França, uma das favoritas ao título, e venceu por 2 a 0 com uma atuação de controle e maturidade, garantindo vaga na grande final.